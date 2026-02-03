El nudo que complica la conformación del comité político de Kast

La última vez que todos los partidos del futuro gobierno de José Antonio Kast participaron de una reunión con el presidente electo fue el pasado 15 de diciembre, un día después de que se impusiera en la segunda vuelta presidencial.

En esa ocasión, llegaron hasta “La Moneda chica” las directivas del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Demócratas, Amarillos, el Partido Social Cristiano y también el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad que finalmente definió no sumarse al gobierno, para sostener una primera cita de coordinación con Kast.

En ese encuentro también participó el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

En ese entonces, parecía que ese tipo de encuentros se volverían habituales y podrían eventualmente convertirse en un adelanto de lo que será el denominado comité político ampliado con los ministros, una vez que Kast se instale en La Moneda. Sin embargo, el diseño de quiénes integrarán esa instancia aún no está claro y se ha visto marcado por la discusión de si integrar o no a todos los partidos.

Y es que habitualmente, ese grupo no solo lo componen los ministerios clave de cada gobierno, sino también las colectividades que lo integran, siendo una instancia fundamental para la toma de decisiones del Ejecutivo.

Por lo mismo, con el gabinete ministerial ya zanjado y a solo cuatro días de que se dé a conocer la nómina de subsecretarios y delegados presidenciales, una de las discusiones que se ha tomado la Oficina del Presidente Electo (OPE) es quiénes serán parte de la instancia.

Hasta el momento, según transmiten en el entorno de Kast, ya hay una definición clara: que los futuro ministros políticos Claudio Alvarado, José García (Segpres) y Mara Sedini (Segegob) integren sí o sí el comité, considerando que sus carteras son clave en el diseño de gobierno y sobre todo en la coordinación con las partidos.

De hecho, según fuentes de la OPE, las tres futuras autoridades ya han empezado a consolidar el funcionamiento de la instancia, a través de reuniones y coordinaciones diarias para preparar el desembarco a La Moneda el próximo 11 de marzo.

El presidente electo sostuvo una reunión con presidentes y secretarios generales de los partidos de derecha. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el caso de Alvarado y García, ambos incluso ya han asumido un rol clave en la relación con los partidos, manteniendo contactos habituales con las directivas.

En ese contexto, más allá de los ministerios que sean parte del comité político, hoy el principal nudo está en cómo integrar a los partidos.

Y es que en la OPE son varios los que creen que no hay espacio para mantener una instancia en la que participen las siete colectividades que serán parte de la futura administración. Lo anterior, sobre todo considerando que son cuatro las que en un futuro cercano serán disueltas tras no haber alcanzado el mínimo legal del 5% de los votos, ni haber elegido a cuatro parlamentarios en las últimas elecciones.

Se trata de Evópoli, Demócratas, los socialcristianos y Amarillos. En las tres primeras incluso cada uno cuenta con un representante en el gabinete, en Cultura, Energía y Mujer, respectivamente, mientras que los últimos podrían asumir en la Subsecretaría de Seguridad, de la mano de su presidente, el diputado Andrés Jouannet.

Por lo mismo, en la OPE reconocen que la decisión de sumarlos o no al comité no está del todo cerrada. Entre quienes empujan porque participen de la instancia, afirman que sería una buena forma de integrar a los partidos en un contexto en el que la mayor parte del gabinete es independiente y las distintas colectividades han presionado por incrementar su representación.

En el sector el tema es mirado con inquietud. Aunque públicamente han evitado presionar, lo cierto es que en partidos como Evópoli y Demócratas no esconden que les gustaría integrar la instancia, pues -afirman- es clave para mantener una relación fluida no solo con el futuro presidente, sino también con los ministros.

Lo cierto es que ya en el periodo de transición las coordinaciones se han enfocado solamente con republicanos, la UDI y RN. De hecho, hace unas semanas ya hubo una primera reunión de Kast solamente con esos partidos, en la que participaron también Alvarado y García.

El resto de las colectividades, en tanto, ha mantenido reuniones con la OPE cada una por su parte y con algunos asesores de Kast, como Alejandro Irarrázaval, o el futuro ministro del Interior.