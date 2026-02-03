SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El nudo que complica la conformación del comité político de Kast

    Aunque en el entorno del presidente electo recalcan que el diseño para esa instancia aún no está cerrado, en medio de la presión de los partidos por tener mayor representación en el gobierno, una de las dudas que se ha tomado la OPE es si sumar o no a las tiendas que serán disueltas tras no haber alcanzado el umbral legal en la última elección parlamentaria.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    La última vez que todos los partidos del futuro gobierno de José Antonio Kast participaron de una reunión con el presidente electo fue el pasado 15 de diciembre, un día después de que se impusiera en la segunda vuelta presidencial.

    En esa ocasión, llegaron hasta “La Moneda chica” las directivas del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Demócratas, Amarillos, el Partido Social Cristiano y también el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad que finalmente definió no sumarse al gobierno, para sostener una primera cita de coordinación con Kast.

    En ese encuentro también participó el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

    En ese entonces, parecía que ese tipo de encuentros se volverían habituales y podrían eventualmente convertirse en un adelanto de lo que será el denominado comité político ampliado con los ministros, una vez que Kast se instale en La Moneda. Sin embargo, el diseño de quiénes integrarán esa instancia aún no está claro y se ha visto marcado por la discusión de si integrar o no a todos los partidos.

    Y es que habitualmente, ese grupo no solo lo componen los ministerios clave de cada gobierno, sino también las colectividades que lo integran, siendo una instancia fundamental para la toma de decisiones del Ejecutivo.

    Por lo mismo, con el gabinete ministerial ya zanjado y a solo cuatro días de que se dé a conocer la nómina de subsecretarios y delegados presidenciales, una de las discusiones que se ha tomado la Oficina del Presidente Electo (OPE) es quiénes serán parte de la instancia.

    Hasta el momento, según transmiten en el entorno de Kast, ya hay una definición clara: que los futuro ministros políticos Claudio Alvarado, José García (Segpres) y Mara Sedini (Segegob) integren sí o sí el comité, considerando que sus carteras son clave en el diseño de gobierno y sobre todo en la coordinación con las partidos.

    De hecho, según fuentes de la OPE, las tres futuras autoridades ya han empezado a consolidar el funcionamiento de la instancia, a través de reuniones y coordinaciones diarias para preparar el desembarco a La Moneda el próximo 11 de marzo.

    El presidente electo sostuvo una reunión con presidentes y secretarios generales de los partidos de derecha. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el caso de Alvarado y García, ambos incluso ya han asumido un rol clave en la relación con los partidos, manteniendo contactos habituales con las directivas.

    En ese contexto, más allá de los ministerios que sean parte del comité político, hoy el principal nudo está en cómo integrar a los partidos.

    Y es que en la OPE son varios los que creen que no hay espacio para mantener una instancia en la que participen las siete colectividades que serán parte de la futura administración. Lo anterior, sobre todo considerando que son cuatro las que en un futuro cercano serán disueltas tras no haber alcanzado el mínimo legal del 5% de los votos, ni haber elegido a cuatro parlamentarios en las últimas elecciones.

    Se trata de Evópoli, Demócratas, los socialcristianos y Amarillos. En las tres primeras incluso cada uno cuenta con un representante en el gabinete, en Cultura, Energía y Mujer, respectivamente, mientras que los últimos podrían asumir en la Subsecretaría de Seguridad, de la mano de su presidente, el diputado Andrés Jouannet.

    Por lo mismo, en la OPE reconocen que la decisión de sumarlos o no al comité no está del todo cerrada. Entre quienes empujan porque participen de la instancia, afirman que sería una buena forma de integrar a los partidos en un contexto en el que la mayor parte del gabinete es independiente y las distintas colectividades han presionado por incrementar su representación.

    En el sector el tema es mirado con inquietud. Aunque públicamente han evitado presionar, lo cierto es que en partidos como Evópoli y Demócratas no esconden que les gustaría integrar la instancia, pues -afirman- es clave para mantener una relación fluida no solo con el futuro presidente, sino también con los ministros.

    Lo cierto es que ya en el periodo de transición las coordinaciones se han enfocado solamente con republicanos, la UDI y RN. De hecho, hace unas semanas ya hubo una primera reunión de Kast solamente con esos partidos, en la que participaron también Alvarado y García.

    El resto de las colectividades, en tanto, ha mantenido reuniones con la OPE cada una por su parte y con algunos asesores de Kast, como Alejandro Irarrázaval, o el futuro ministro del Interior.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMComité políticoChile VamosPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    La hora de las definiciones: los nombres que se pulen para las subsecretarías del Minsal de Chomali

    La Moneda activa último intento por salvar su reforma política

    Lo más leído

    1.
    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    2.
    Gobierno evalúa reactivar cónclave oficialista con miras a pendientes legislativos para primera semana de marzo

    Gobierno evalúa reactivar cónclave oficialista con miras a pendientes legislativos para primera semana de marzo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Suprema acoge recurso y ordena a Fonasa estudiar ingreso de pareja del mismo sexo a programa de fertilización asistida

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa
    Negocios

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Riesgo empresarial sube levemente en el cuarto trimestre, pero promedio 2025 muestra caída

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”
    El Deportivo

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    La dura sentencia de Claudio Borghi sobre la Liga de Primera: “El campeonato chileno es una vergüenza”

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)
    Cultura y entretención

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    ¿Qué esperar de El diablo viste a la moda 2?: el regreso de un clásico que marcó una generación

    Neftlix lanza tráiler de Stranger Things: Tales from ‘85: nuevo spin-off animado en Hawkins

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU
    Mundo

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?