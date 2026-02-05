SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando

    El presidente electo sostuvo este jueves un encuentro con la primera ministra italiana, quien le propuso -entre otras materias- hacer un encuentro entre mandatarios de Sudamérica para enfrentar la inmigración irregular.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Cuatro han sido las ocasiones en las que José Antonio Kast se ha reunido con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, una de las líderes de la ultraderecha europea con las que el presidente electo mantiene mayor afinidad.

    El primer encuentro lo sostuvieron en 2019, cuando Kast recién fundó el Partido Republicano y Meloni hacía lo propio con Fratelli d’Italia, que hoy día es la principal fuerza política en el país. De ahí en adelante la relación solo se afianzó. Se reunieron nuevamente en 2023 y en septiembre del año pasado, en medio de la campaña presidencial, Kast volvió a visitarla.

    A seis meses de esa última cita, que tuvo como foco revisar parte de las medidas antiinmigración irregular de Meloni, este jueves Kast aterrizó nuevamente en Roma, donde la líder italiana lo recibió en el Palacio Chigi por primera vez como presidente electo.

    En el entorno de Kast no se esconde que Meloni se ha transformado en uno de los principales referentes pensando en su administración. Esto, sobre todo porque, pese a ser considerada una figura de ultraderecha, ha logrado garantizar gobernabilidad con un Parlamento fragmentado.

    El viaje se da en el marco de la gira de Kast por Europa, que también contempló paradas en Bélgica -donde en un foro conservador entregó su discurso más ideológico desde que resultó electo presidente- y Hungría. En este último país, sostuvo un encuentro con el primer ministro Viktor Orbán, y también con el presidente, Tomás Sulyok.

    Italia fue la última parada del periplo que se extendió durante toda esta semana y que desató las críticas del actual oficialismo, donde los definieron como una viaje “ultraideológico”. En la derecha, en tanto, la intervención del republicano en Bruselas, en la que recordó a Jaime Guzmán y apuntó contra los “ismos” de la izquierda, también generó inquietud.

    Tras el encuentro con Meloni, Kast defendió el objetivo de su gira por Europa. “Nosotros no vamos a dejar nunca de lado las emergencias y las urgencias sociales que afectan a nuestros compatriotas. Eso no quiere decir que en algunas materias nosotros veamos que los temas que se plantean se hagan desde una radicalidad que ha impedido el progreso”.

    En ese sentido, explicó que “cuando yo hablo de un ambientalismo radical, de un animalismo exacerbado, de un indigenismo también bastante radical, lo que estoy diciendo es que el sentido común nos dice que para volver a crecer, a volver a encontrarnos, tenemos que volver a encontrarnos. Pero hay que decir las cosas por su nombre”.

    “Esta gira, más allá de lo que uno puede decir en una conferencia, se enmarca en algo mucho más global”, recalcó.

    En esa línea, valoró su encuentro con la primera ministra italiana donde -entre otros temas- abordaron materias como inversión y crecimiento económico, inmigración y el sistema carcelario de ese país.

    “En Italia han tenido un sistema penitenciario que se basa en lo que ellos denominan Artículo 41 bis, que es el combate a la mafia y el aislamiento total de los líderes de la mafia, en una condición que es distinta a la que se puede apreciar en El Salvado”, planteó tras la reunión, destacando el modelo.

    En ese sentido, afirmó que “nosotros hemos avanzado en eso y lo que estamos estudiando son cambios a los decretos penitenciarios, porque necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, que es una gran institución, y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero”.

    Así, llamó a reforzar la cooperación entre ambas naciones: “Necesitamos que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea, porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro, y cuando ve la oportunidad, vuelve con más fuerza, porque ellos no respetan fronteras, no respetan leyes ni banderas”.

    Por lo mismo, afirmó que Meloni sugirió “generar algún tipo de encuentro donde distintos mandatarios de Sudamérica pudieran encontrarse y que tengan algunas líneas de trabajo en común. Hay líneas de trabajo en común en temas de migración, tanto de la migración forzada, la que vieron obligados a acudir algunos venezolanos, como la migración irregular que afecta a los distintos países de Sudamérica”.

    En esa línea, agregó que “hay muchos temas que podríamos conversar e ir generando un debate, como lo que le señalo en el crimen organizado. Si nosotros no nos coordinamos a nivel internacional, claramente el crimen organizado va a seguir influyendo negativamente en nuestras naciones”.

    De esa forma, también extendió una invitación a Meloni para el cambio de mando el próximo 11 de marzo. “Lo que le planteamos es que si ella no pudiera asistir, que pueda enviar una delegación de primer nivel para que en conjunto pudiéramos tener un debate bilateral”, afirmó.

    El republicano aterrizará en el país este viernes en la mañana para preparar los últimos detalles del anuncio de subsecretarios y delegados presidenciales que, si bien, inicialmente iba a ocurrir durante esta jornada, se postergó para el sábado.

