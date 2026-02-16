SUSCRÍBETE
    Nacional

    Cataldo y Arzola afinan el traspaso del Mineduc en cita con todos los subsecretarios y extensa presentación

    La reunión se llevó a cabo en la sala de reuniones del piso 7 del Ministerio de Educación, hasta donde llegaron los ministros entrante y saliente y cinco de los seis subsecretarios. La nueva subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, se conectó telemáticamente.

    Roberto Gálvez 
    Roberto Gálvez
    Marcos Zegers

    De un lado de la mesa estaban María Paz Arzola, Daniel Rodríguez y María Cristina Tupper, respectivamente nuevos ministra y subsecretarios de Educación y Educación Parvularia. Al frente, Alejandra Arratia, Víctor Orellana y Claudia Lagos, los salientes subsecretarios de Educación, Educación Superior y Educación Parvularia. Y encabezando todo, el actual titular del Mineduc, Nicolás Cataldo.

    Esa fue la disposición que adoptaron en su encuentro las actuales y futuras autoridades de la cartera para la bilateral de Educación llevada a cabo este lunes. La cita era a las 10 de la mañana y poco antes de esa hora Arzola y los suyos llegaron caminando hasta el ingreso principal del ministerio. Fernanda Valdés, nueva subsecretaria de Educación Superior, se conectó telemáticamente.

    En la sala de reuniones del piso siete del Mineduc aguardaban los actuales dueños de casa, quienes tenían preparada una presentación para exhibirle a sus sucesores.

    Pero antes de que eso ocurriera hubo tiempo para hablar de la contingencia y ahí las consecuencias que tienen los incendios forestales sobre la infraestructura escolar se tomó el inicio de la cita. “Siempre les tocará alguno”, dijo Cataldo a su contraparte.

    Luego de eso, la reunión arrancó con la mentada presentación, la que inicialmente daba cuenta cómo la actual administración recibió la cartera, y luego detallaba algunos aspectos y avances de su gestión. En eso, el encuentro continuó hasta cerca de las 13:20, acumulando más de tres horas de reunión.

    La cita, en ese sentido, cobraba especial atractivo por las posturas disímiles que existen en torno a algunos temas como el FES, proyecto que el futuro gobierno no pretende impulsar como hoy se le conoce, o el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que en la administración Kast han dicho querer reformular e reintroducirle derechamente el componente de mérito académico, algo a lo que este gobierno se ha abierto a medias.

    ¿Y qué viene ahora? Ambas administraciones acordaron pactar reuniones de transición con equipos específicos, para abordar más finamente el traspaso. Por ejemplo, la de los subsecretarios de Educación Superior será la semana que viene.

    Previo a esta bilateral, Cataldo y Arzola ya habían estado en conversaciones desde que el presidente electo dio a conocer a los nuevos ministros. Para el actual secretario de Estado, el nombre de su sucesora no es desconocido e independiente de las disímiles miradas sobre el sector, él tiene una buena opinión de ella.

    De hecho, consultado por su nombre lo valoró positivamente en Radio Duna: “Conozco a María Paz, incluso le pedimos colaborar en el marco de la reforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Yo diría que conoce el sistema, conoce cómo funciona y tiene una aproximación fina”.

    Y es que Arzola constantemente es invitada por aparatos del Estado a aportar su mirada. Fue parte del seminario del FES, del cual no tiene una buena opinión, y antes, de la Mesa Técnica convocada por el Mineduc de Cataldo para mejorar el SAE.

    Esa vez fue crítica de que el Ejecutivo no recogiera todas las propuestas de la mesa. De este gobierno, además, ha cuestionado la reactivación educativa y la idea de terminar con los Liceos Bicentenario.

    Crítica también del FES y con una opinión de que las actuales autoridades de educación llegan tarde a las necesidades de la ciudadanía. Con todo ese contexto llegaban a esta cita.

    Tras la reunión, la nueva ministra comentó escuetamente que fue un primer encuentro “súper valioso con las autoridades salientes y vamos a tener nuevas reuniones para profundizar más, son muchos temas, es importante tener un buen traspaso que permita la continuidad del ministerio y del sistema“.

