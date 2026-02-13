SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Más de la mitad son independientes: el desglose de las autoridades que Kast ya designó para su futuro gobierno

    Por ahora solo falta que se defina al subsecretario de las Fuerzas Armadas, a los embajadores, seremis y delegados provinciales.

    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Cuando falta un mes para que asuma la Presidencia de la República, José Antonio Kast ya cuenta con gran parte de sus colaboradores designados.

    Antes de irse de vacaciones al sur de Chile, el mandatario electo realizó dos hitos en los que presentó a sus ministros, subsecretarios y delegados presidenciales regionales.

    Ahora solo falta que el próximo gobernante defina a los embajadores, a los seremis y a los delegados provinciales. Además del titular de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que no quedó zanjado cuando se presentó la segunda línea. Eso sí, este jueves el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, señaló que el subsecretario podría ser presentado el lunes.

    Con todo, se espera que Kast resuelva este puzzle antes de su arribo a La Moneda, al menos esa es la apuesta del presidente electo.

    La lucha por las militancias y los independientes

    Antes de que Kast oficializara a su primera línea, ya se había instalado un drama dentro del mundo político.

    Varias voces -en parte de Chile Vamos- salieron a criticar que el gabinete estaría compuesto en mayor medida por independientes y no por militantes. Lo que terminó siendo cierto.

    Esa opinión, eso sí, comenzó a cambiar de tono cuando se dieron a conocer los subsecretarios y delegados.

    Ahí en la segunda línea los independientes siguieron primando, pero los partidos políticos tuvieron una mayor representación.

    En detalle, así quedó el desglose:

    De los 24 ministros designados, 16 son independientes, dos son republicanos, uno es UDI, uno es Evópoli, uno es RN, uno es PSC, uno es demócrata y uno es radical.

    De los 39 subsecretarios presentados, 21 son independientes, siete son UDI, cinco son RN, tres son republicanos, uno es amarillo, uno es Evópoli, y por último, hay una subsecretaria que tiene su militancia congelada en el Partido Nacional Libertario.

    En tanto, de los 16 delegados presidenciales dados a conocer, cuatro son independientes, cuatro son UDI, cuatro son republicanos, tres son RN y uno es de demócratas.

    Finalmente, a los independientes también se suma el futuro director de Presupuestos del gobierno.

    Analizando esas cifras, de los 80 nombramientos en total, 42 son independientes (52,5%), 12 son gremialistas (15%), nueve son republicanos (11,25%), nueve son RN (11,25%), dos son Demócratas (2,5%), dos son Evópoli (2,5%), uno es de Amarillos (1,25%), uno es del PSC (1,25%), uno es radical (1,25%) y uno tiene su militancia congelada en el PNL (1,25%).

    Ahora bien, esos números en el futuro podrían cambiar dado que algunos de los partidos representados podrían ser disueltos por el Servicio Electoral (Servel), entre ellos, por ejemplo, Amarillos, Demócratas y Evópoli.

    Las autoridades nombradas:

    Ministros

    1. Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)
    2. Ministerio de Seguridad: Trinidad Steinert (Ind.)
    3. Ministerio Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini (Ind.)
    4. Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Ind.)
    5. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot (RN)
    6. Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Ind.)
    7. Ministerio de Salud: May Chomali (Ind.)
    8. Ministerio del Trabajo: Tomás Rau (Ind.)
    9. Ministerio de Economía/Minería: Daniel Mas (Ind.)
    10. Ministerio de la Mujer: Judith Marín (PSC)
    11. Ministerio de Transportes: Louis de Grange (Ind.)
    12. Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf (Republicanos)
    13. Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Ind.)
    14. Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)
    15. Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Partido Radical)
    16. Ministerio del Deporte: Natalia Duco (Ind.)
    17. Ministerio de Justicia: Fernando Rabat (Ind.)
    18. Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna (Ind.)
    19. Ministerio de Defensa: Fernando Barros (Ind.)
    20. Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Republicanos)
    21. Ministerio de Vivienda: Iván Poduje (Ind.)
    22. Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (Ind.)
    23. Ministerio de las Culturas: Francisco Undurraga (Evópoli)
    24. Ministerio de Ciencias: Ximena Lincolao (Ind.)

    Subsecretarios

    1. Subsecretaría del Interior: Máximo Pavez (UDI)
    2. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: Sebastián Figueroa (Republicanos)
    3. Subsecretaría de Seguridad: Andrés Jouannet (Amarillos)
    4. Subsecretaría de Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana (militancia congelada en PNL)
    5. Subsecretaría General de Gobierno: José Francisco Lagos (Ind.)
    6. Subsecretaría de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez (Ind.)
    7. Subsecretaría General de la Presidencia: Constanza Carrillo (RN)
    8. Subsecretaría de Educación: Daniel Rodríguez (Ind.)
    9. Subsecretaría de Educación Parvularia: María Cristina Tupper (Ind.)
    10. Subsecretaría de Educación Superior: Fernanda Valdés (Ind.)
    11. Subsecretaría de Salud Pública: Alejandra Pizarro (Ind.)
    12. Subsecretaría de Redes Asistenciales: Julio Montt (Ind.)
    13. Subsecretaría de Trabajo: Gustavo Rosende (UDI)
    14. Subsecretaría de Previsión Social: Elisa Cabezón (Ind.)
    15. Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karlfranz Koehler (Ind.)
    16. Subsecretaría de Pesca y Agricultura: Osvaldo Urrutia (UDI)
    17. Subsecretaría de Turismo: María Paz Lagos (UDI)
    18. Subsecretaría de Minería: Álvaro González (Republicanos)
    19. Subsecretaría de la Mujer: Daniela Castro (RN)
    20. Subsecretaría de Transportes: Martín Mackenna (Ind.)
    21. Subsecretaría de Telecomunicaciones: Romina Garrido (Ind.)
    22. Subsecretaría de Servicios Sociales: Alejandro Fernández (UDI)
    23. Subsecretaría de Evaluación Social: Gabriel Ugarte (Ind.)
    24. Subsecretaría de la Niñez: Marcelo Sánchez (Ind.)
    25. Subsecretaría de Bienes Nacionales: Javier Peró (Ind.)
    26. Subsecretaría de Energía: Hugo Briones (Ind.)
    27. Subsecretaría de Agricultura: Francesco Venezian (Ind.)
    28. Subsecretaría del Deporte: Andrés Otero (Ind.)
    29. Subsecretaría de Justicia: Luis Alejandro Silva (Republicanos)
    30. Subsecretaría de Derechos Humanos: Pablo Mira (RN)
    31. Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Patricio Torres (RN)
    32. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez (Ind.)
    33. Subsecretaría de Defensa Nacional: Rodrigo Álvarez (Ind.)
    34. Subsecretaría de Obras Públicas: Nicolás Balmaceda (UDI)
    35. Subsecretaría de Vivienda: Natalia Aguilar (UDI)
    36. Subsecretaría del Medio Ambiente: José Ignacio Vial (RN)
    37. Subsecretaría del Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda (Ind.)
    38. Subsecretaría de las Culturas y de las Artes: Carlos Lobos (Evópoli)
    39. Subsecretaría de Ciencia: Rafael Araos (Ind.)

    DIPRES

    1. Dirección de Presupuestos: José Pablo Gómez (Ind.)

    Delegados presidenciales regionales

    1. Región de Arica y Parinacota: Cristián Sayes (RN)
    2. Región de Tarapacá: Adriana Tapia (UDI)
    3. Región de Antofagasta: Katherine López (UDI)
    4. Región de Atacama: Sofía Cid (Republicanos)
    5. Región de Coquimbo: Víctor Pino (Demócratas)
    6. Región de Valparaíso: Manuel Millones (Ind.)
    7. Región Metropolitana: Germán Codina (Ind.)
    8. Región de O’Higgins: Susana Pinto (UDI)
    9. Región del Maule: Juan Eduardo Prieto (Ind.)
    10. Región de Ñuble: Diego Sepúlveda (Republicanos)
    11. Región del Biobío: Julio Anativia (RN)
    12. Región de La Araucanía: Francisco Ljubetic (Ind.)
    13. Región de Los Ríos: Vicky Carrasco (Republicanos)
    14. Región de Los Lagos: Cristián Palma (Republicanos)
    15. Región de Aysén: Luz María Vicuña (RN)
    16. Región de Magallanes: Ericka Farías (UDI)
