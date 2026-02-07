SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Tenemos el equipo completo”: Kast presenta a su equipo de delegados presidenciales y subsecretarios con mayoría de independientes

    El presidente electo compartió la lista de 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que serán parte del próximo gobierno que se iniciará el próximo 11 de marzo. El único cargo pendiente resultó la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la que resaltó Kast todavía está siendo discutida junto al próximo jefe de la cartera de Defensa, Fernando Barros.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Foto de Francisco Corvalán

    El presidente electo José Antonio Kast, desde el salón Riesco del Hotel Radisson Blue de Las Condes, realizó este sábado la presentación de su equipo de delegados presidenciales y de subsecretarios de su gobierno, que iniciará el próximo 11 de marzo.

    La concreción de los representantes regionales del próximo Ejecutivo, además de los subsecretarios, se esperaba fuese realizada durante la jornada del viernes, pero el desarrollo de la gira de Kast por Europa terminó retrasando el plan original y finalmente se decidió realizar el evento este sábado.

    El anuncio llega poco más de dos semanas después de la presentación de su gabinete desde la llamada “Moneda chica”, que contó con una gran mayoría de representantes del mundo independiente. Este mismo modelo se buscó establecer para los representantes en las delegaciones presidenciales y para las subsecretarías.

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Precisamente la baja representación de los partidos del futuro oficialismo ha llevado a algunos comentarios en contra de lo establecido desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), particularmente desde Chile Vamos.

    A pesar que se convocó a las autoridades a las 11:30 y se esperaba que el anuncio se realizara a las 13:00, finalmente Kast presentó a sus 40 subsecretarías y 16 delegados presidenciales cerca de las 14:30 de la tarde.

    “Tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen”

    La ceremonia contó con la presencia de gran parte de las autoridades elegidas, con algunas excepciones. De los delegados presidenciales, quince estuvieron de manera presencial y solamente uno de ellos se presentó telemáticamente a la ceremonia.

    Respecto a los subsecretarios, 30 se presentaron al Hotel Radisson Blue presencialmente, mientras que ocho de ellos lo hicieron de forma telemática. Además, dos de ellos no estuvieron presentes durante la jornada.

    En su alocución durante la jornada, el presidente electo José Antonio Kast pidió disculpas por el atraso en la presentación y enfatizó principalmente en el concepto de “gobierno de emergencia” que han buscado establecer para esta próxima administración.

    Podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen. Como les decía en las próximas semanas, ya a fines de febrero, comienzo de marzo, vamos a tener una gran jornada de trabajo. Ustedes van a ir conociendo y van a tener a su alcance la información de cada uno de los delegados regionales, de cada uno de los subsecretarios, de los equipos que se van a ir conformando y esperamos siempre tener la mejor relación con los medios de comunicación”, resaltó Kast.

    La próxima representante en la subsecretaría de la Segpres, Constanza Castillo, señaló que Kast “hizo bastante hincapié el presidente electo en que tenemos que trabajar por el bien de Chile en temas urgentes como seguridad, como temas de reconstrucción y dando lo mejor de nosotros mismos para servir a Chile”.

    Foto de Francisco Corvalán

    En tanto, el próximo delegado presidencial de la RM, Germán Codina, destacó: “Las personas están antes que las diferencias políticas, las personas están antes que los partidos. Lo más importante es que desde el 11 de marzo que vamos a estar en la calle. Justamente entendamos que ese trabajo en terreno, codo a codo con las personas que más nos necesitan, es el gran mandato que ha recibido este gobierno para enfrentar también las emergencias".

    Foto de Francisco Corvalán

    Ausencia de figuras políticas y comisionado en la macrozona norte

    El presidente electo también abordó frente a la prensa las críticas de algunos sectores por la ausencia de más figuras políticas dentro del equipo de ministros, subsecretarios y delegados presidenciales.

    Un gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros, subsecretarios, delegados, un gobierno es mucho más amplio que eso. He podido conversar con los presidentes de los distintos partidos políticos y creo que tenemos una muy buena relación y esperamos que esa buena relación se pueda ver reflejada en las próximas medidas que vayamos tomando, tanto a nivel legislativo como a nivel de estrategias de políticas públicas que no necesariamente pasan todas por el Congreso”, explicó Kast.

    El próximo mandatario también anunció la creación de lo que llamó un “comisionado de la Macrozona Norte”, que tendría como objeto coordinar la acción de las tres delegaciones presidenciales de la zona y complementar la labor entre Interior, Justicia, Defensa y Seguridad.

    Foto de Francisco Corvalán

    Kast también resaltó la figura de los delegados presidenciales, en contraste con el actual Presidente Gabriel Boric, que como promesa de campaña había anunciado su eliminación durante su gobierno.

    “El año 2021, cuando me tocó ir al primer encuentro de gobernadores regionales electos en la zona de Biobío, los que eran candidatos creo que casi todos dijeron que se iban a eliminar los cargos de delegados regionales, y fui el único que dije que no los iba a terminar, porque claramente son la cara visible del Presidente de la República. Somos una nación, no somos una república federal. Eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control, a los gobernadores, les vayamos dando más atribuciones y más recursos”, detalló Kast.

    Las sorpresas en el equipo

    A pesar que algunos nombres, como el de Máximo Pávez en la subsecretaría de Interior, estaban definidos hace varios días atrás, esta jornada también se establecieron algunos cargos que hasta último minuto se encontraban todavía en evaluación.

    En Salud, por ejemplo, finalmente desde la OPE se optó para poner en Redes Asistenciales a Julio Montt, quien ya había ocupado el cargo durante la primera administración de Michelle Bachelet y hasta antes de su designación era el director del Hospital Luis Tisné de Peñalolén. Durante la semana, se pensaba que quien podría ocupar el cargo era el dermatólogo Héctor Fuenzalida o el hematólogo Alejandro Berkovits, quien fue vocero de Kast en los debates especializados en salud.

    Por otro lado, en la subsecretaría de Derechos Humanos finalmente se descartó la designación del secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, por la opción del abogado UC Pablo Mira, quien en la última elección parlamentaria se postuló en un cupo de RN como diputado por el distrito 14, no resultando electo.

    Otro cambio según las especulaciones resultó la llegada de Fernanda Valdés a la subsecretaría de Educación Superior. La profesora UC con doctorados en Humanidades y Educación Superior terminó asumiendo el puesto por sobre la opción de Fernando Peña (PRep).

    También había dudas sobre el próximo subsecretario de Energía, donde estaban las opciones del ingeniero civil Hugo Briones o el exsubsecretario de esa misma cartera, Francisco López. Finalmente, el cargo fue asumido por Briones.

    Conflicto durante la semana también generó la asignación de Ana Victoria Quintana en Prevención del Delito, al punto que finalmente tuvo que suspender su militancia en el Partido Nacional Libertario (PNL) para poder ser parte del gobierno de Kast.

    Por otro lado, la designación del subsecretario para las Fuerzas Armadas resultó la única designación que quedó pendiente de aquí al 11 de marzo.

    Listado de los 40 subsecretarios del gobierno de José Antonio Kast

    Agricultura

    • Francisco Venezian, subsecretaría de Agricultura

    Bienes Nacionales

    • Javier Peró, subsecretaría de Bienes Nacionales

    Ciencia

    • Rafael Araos, subsecretaría de Ciencia

    Cultura

    • Carlos Lobos, subsecretaría de Cultura
    • Emilio de la Cerda, subsecretaría de Patrimonio Cultural

    Defensa

    • Rodrigo Álvarez, subsecretaría de Defensa

    Deporte

    • Andrés Otero, subsecretaría de Deporte

    Desarrollo Social

    • Alejandro Fernández, subsecretaría de Servicio Sociales
    • Marcelo Sánchez, subsecretaría de Niñez
    • Gabriel Ugarte, subsecretaría de Evaluación Social

    Economía

    • Karl Franz Koehler, subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
    • Osvaldo Urrutia, subsecretaría de Pesca
    • María Paz Lagos, subsecretaría de Turismo

    Educación

    • Daniel Rodríguez, subsecretaría de Educación
    • Fernanda Valdés, subsecretaría de Educación Superior
    • María Cristina Tupper, subsecretaría de Educación Parvularia

    Energía

    • Hugo Briones, subsecretaría de Energía

    Hacienda

    • Juan Pablo Rodríguez, subsecretaría de Hacienda
    • José Pablo Gómez, Dirección de Presupuestos

    Interior

    • Máximo Pávez, subsecretaría del Interior
    • Sebastián Figueroa, subdere

    Justicia

    • Luis Silva, subsecretaría de Justicia
    • Pablo Mira, subsecretaría de Derechos Humanos

    Medio ambiente

    • José Ignacio Vial, subsecretaría de Medioambiente

    Minería

    • Álvaro González, subsecretaría de Minería

    Mujer

    • Daniela Castro, subsecretaría de Mujer y Equidad de Género

    Obras Públicas

    • Nicolás Balmaceda, subsecretaría de Obras Públicas

    RR.EE.

    • Patricio Torres, subsecretaría de RR.EE.
    • Paula Estévez, subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

    Salud

    • Alejandra Pizarro, subsecretaría de Salud Pública
    • Julio Montt, subsecretaría de Redes Asistenciales

    Segegob

    • José Francisco Lagos, subsecretaría general de Gobierno

    Segpres

    • Constanza Castillo (RN), subsecretaría de Segpres

    Seguridad

    • Andrés Jouannet (Amarillos), subsecretaría de Seguridad Pública
    • Ana Victoria Quintana (PNL), subsecretaría de Prevención del Delito

    Trabajo

    • María Elisa Cabezón, subsecretaría de Previsión Social
    • Gustavo Rosende, subsecretaría de Trabajo

    Transporte

    • Romina Garrida, subsecretaría de Telecomunicaciones
    • Martín Mackenna, subsecretaría de Transportes

    Vivienda

    • Natalia Aguilar, subsecretaría de Vivienda

    Los 16 delegados presidenciales de José Antonio Kast

    • Cristián Sayes, Arica
    • Adriana Tapia, Tarapacá
    • Katherine López, Antofagasta
    • Sofía Cid, Atacama
    • Víctor Pino, Coquimbo
    • Manuel Millones, Valparaíso
    • Germán Codina, RM
    • Susana Pinto, O’Higgins
    • Juan Eduardo Prieto, Maule
    • Diego Sepúlveda, Ñuble
    • Julio Anativia, Biobío
    • Francisco Ljubetic, Araucanía
    • Vicky Carrasco, Los Ríos
    • Cristián Palma, Los Lagos
    • Luz María Vicuña, Aysén
    • Ericka Farías, Magallanes
