    Política

    Kast pospone nominación de subsecretarios y delegados presidenciales para este sábado

    Durante su gira anterior, por Centroamérica y el Caribe, también informó sobre la postergación de los nombramientos.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas

    En medio de su gira por Europa, el presidente electo, José Antonio Kast, resolvió postergar nuevamente el nombramiento de sus subsecretarios y delegados presidenciales.

    En un principio el hito se iba a desarrollar este viernes, una vez finalizado su paso por el viejo continente, pero a un día del evento, desde su equipo señalaron que el nombramiento será finalmente este sábado.

    No es primera vez que ocurre este ajuste de agenda. Pues, durante su gira anterior, por Centroamérica y el Caribe, también decidió una postergación del anuncio por un tema de agenda.

    Y es que se trata de un nudo importante para el presidente electo, pues la selección de su segunda línea se ha dado en medio de la presión de los partidos para que exista mayor equilibrio político en sus equipos.

    ¿Improvisación?

    En la Oficina del Presidente Electo (OPE), el timonel de republicanos, Arturo Squella, fue consultado sobre si la postergación de la nómina los deja con una imagen de “improvisación”.

    “Todo lo contrario, nosotros creemos que un día más, un día menos, la verdad que da exactamente lo mismo, es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras que ya fueron nombrados y que todo Chile conoce”, contestó.

    “Hay efectivamente un equilibrio, si es que era necesario dotar de mayor conocimiento técnico, en algunos casos efectivamente va a ser así, en otros casos entiendo y me consta de que se va a entregar mayor conocimiento a ese equipo desde el punto de vista político, trayectoria en lo público, en fin (...) el sábado podremos sacar conclusiones2, agregó.

    Europa

    Roma, Italia, fue la última parada del republicano en su gira por Europa. Allí se reunió con una de sus figuras internacionales cercanas, la primer ministra, Giorgia Meloni.

    En tanto, el día miércoles se encontró con el primer primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y el presidente de ese país, Tomás Sulyok.

    El martes se participó de un Foro en el Parlamento Europeo y tuvo reuniones con las bancadas de eurodiputados de ECR y Patriot.

    Los diálogos en este periplo se han centrado en la gestión en materia de seguridad y migración.

    José Antonio KastSubsecretariosDelegados presidenciales

