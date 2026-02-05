SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    El presidente electo decidió mantener el diseño con el que formó su gabinete, privilegiando a independientes por sobre militantes. Así, a excepción del Partido Republicano que tendrá mayor presencia, hasta el momento cada colectividad se estaría quedando solamente con una repartición.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Kast tras la nominación de sus 24 ministros. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A primera hora de este jueves el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, llegaron hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, para avanzar con los últimos detalles de la nomina de subsecretarios y delegados presidenciales.

    El anuncio estaba programado para este viernes, sin embargo, la falta de algunos nombres y el atraso en los preparativos para la puesta en escena, como la elaboración de una página web con la información de las futuras autoridades, obligaron a postergarlo para el sábado.

    El proceso, tal como ocurrió con la conformación del gabinete ministerial, ha estado marcado por la presión de los partidos, principalmente Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), para incrementar su representación en el futuro Ejecutivo.

    Lo cierto es que a dos días del anuncio, según transmiten en el sector, el diseño con predominancia de figuras independientes y de un perfil más técnico, se mantendrá también en los cargos de segunda línea.

    Por ejemplo, según información de los partidos, de las 40 subsecretarías, sin considerar a los republicanos, hasta el momento cada colectividad tendría solamente una repartición.

    Mientras que la UDI se quedará con Interior, de la mano del abogado Máximo Pávez, RN liderará la subsecretaría de la Segpres con la cientista política, Constanza Castillo.

    Partidos como Demócratas, Amarillos y Evópoli, también quedarán en una sola subsecertaría. Mientras que en la tienda liderada por Ximena Rincón, Carlos Maldonado se perfila para asumir en Derechos Humanos, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), llegaría a la subsecretaría de Seguridad.

    En el partido encabezado por Juan Manuel Santa Cruz, por otro lado, se espera que su exsecretario general Juan Carlos González asuma en Transportes. El resto de la nómina, serían solamente independientes y republicanos.

    Hasta el momento, en el partido de Kast tendrían un total de tres nombres confirmados: Sebastián Figueroa en la subsecretaría de Desarrollo Regional; Luis Silva en Justicia; y Fernando Peña en Educación Superior. Agricultura, en tanto, también estaría considerado que se quede en la colectividad liderada por Squella.

    En ese contexto, en privado en el resto de las tiendas no esconden su disconformidad. Y es que tal como venían planteado hace semanas, la apuesta era que, a través de las subsecretarías y delegaciones presidenciales, se pudiese equilbrar la representación de las colectividades en el gabinete, donde 17 de 24 ministros son independientes.

    Así, tanto en la UDI como en RN, con la nómina practicamente cerrada, apuestan a sumar figuras cercanas y, al mismo tiempo, incidir en la conformación de los seremis y los 12 cargos de la Alta Dirección Pública que podrá nombrar Kast.

    Al respecto, el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que “apenas se han nominado el 5% de todos los funcionarios, por lo tanto, esperamos que haya presencia de los partidos en las subsecretarías, en los delegados presidenciales, en los seremi y otras autoridades (...). Yo no tengo dudas de que en el gobierno va haber espacio para los distintos partidos y para el aporte que puedan hacer utilizando sobre todo la experiencia en los gobiernos del Presidente Piñera".

    Defensa del diseño

    El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió el diseño de Kast. “Hay efectivamente un equilibrio, si es que era necesario dotar de mayor conocimiento técnico, en algunos casos efectivamente va a ser así, en otros casos entiendo y me consta de que se va a entregar mayor conocimiento a ese equipo desde el punto de vista político, trayectoria en lo público”, afirmó Squella.

    Respecto a los cuestionamiento en Chile Vamos, agregó que “hay una definición que identificó a miles de chilenos que eligieron precisamente a José Antonio Kast como Presidente de la República de Chile, que es tomar las decisiones en función de algo que quizás como chilenos no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados que estas decisiones se tomaran en función de cuotas políticas, de que cada uno de los partidos políticos mandaba sus listas en Excel de quienes tenían que ser incorporados y acá lo que se está teniendo a la vista es lo mejor para Chile”.

    En ese sentido, apuntó que “no juega un rol relevante la militancia política, sino que lo que importa es lo que va a llegar a hacer al Estado desde 11 de marzo”.

    Entre los republicanos, en todo caso, también miran de cerca el proceso de la conformación de subsecretarías. Esto, ya que también hay descontento porque no tienen tanta representación. Eso sí, en las delegaciones presidenciales hay mayor presencia republicana.

    Los otros nombres que se perfilan para asumir como subsecretarios son principalemente independientes. Entre ellos, José Francisco Lagos para Segegob; Alejandra Pizarro en Salud Pública; Gustavo Rosende en Trabajo; Elisa Cabezón en Previsión Social; Juan Pablo Rodríguez para Hacienda; Raúl Sanhueza para Relaciones Exteriores; Andrés Otero en Deportes; María Cristina Tupper para Educación Parvularia; el vicealmirante (r) Rodrigo Álvarez en Defensa; el general (r) Oscar Bustos en Fuerzas Armadas, entre otros.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMSubsecretariosChile Vamos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    Lo más leído

    1.
    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    2.
    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    3.
    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    Bachelet vs. Grossi: cómo se financiarán las candidaturas a la ONU de las cartas de Milei y Boric

    4.
    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca