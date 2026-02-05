Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

A primera hora de este jueves el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, llegaron hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, para avanzar con los últimos detalles de la nomina de subsecretarios y delegados presidenciales.

El anuncio estaba programado para este viernes, sin embargo, la falta de algunos nombres y el atraso en los preparativos para la puesta en escena, como la elaboración de una página web con la información de las futuras autoridades, obligaron a postergarlo para el sábado.

El proceso, tal como ocurrió con la conformación del gabinete ministerial, ha estado marcado por la presión de los partidos, principalmente Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), para incrementar su representación en el futuro Ejecutivo.

Lo cierto es que a dos días del anuncio, según transmiten en el sector, el diseño con predominancia de figuras independientes y de un perfil más técnico, se mantendrá también en los cargos de segunda línea.

Por ejemplo, según información de los partidos, de las 40 subsecretarías, sin considerar a los republicanos, hasta el momento cada colectividad tendría solamente una repartición.

Mientras que la UDI se quedará con Interior, de la mano del abogado Máximo Pávez, RN liderará la subsecretaría de la Segpres con la cientista política, Constanza Castillo.

Partidos como Demócratas, Amarillos y Evópoli, también quedarán en una sola subsecertaría. Mientras que en la tienda liderada por Ximena Rincón, Carlos Maldonado se perfila para asumir en Derechos Humanos, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), llegaría a la subsecretaría de Seguridad.

En el partido encabezado por Juan Manuel Santa Cruz, por otro lado, se espera que su exsecretario general Juan Carlos González asuma en Transportes. El resto de la nómina, serían solamente independientes y republicanos.

Hasta el momento, en el partido de Kast tendrían un total de tres nombres confirmados: Sebastián Figueroa en la subsecretaría de Desarrollo Regional; Luis Silva en Justicia; y Fernando Peña en Educación Superior. Agricultura, en tanto, también estaría considerado que se quede en la colectividad liderada por Squella.

En ese contexto, en privado en el resto de las tiendas no esconden su disconformidad. Y es que tal como venían planteado hace semanas, la apuesta era que, a través de las subsecretarías y delegaciones presidenciales, se pudiese equilbrar la representación de las colectividades en el gabinete, donde 17 de 24 ministros son independientes.

Así, tanto en la UDI como en RN, con la nómina practicamente cerrada, apuestan a sumar figuras cercanas y, al mismo tiempo, incidir en la conformación de los seremis y los 12 cargos de la Alta Dirección Pública que podrá nombrar Kast.

Al respecto, el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que “apenas se han nominado el 5% de todos los funcionarios, por lo tanto, esperamos que haya presencia de los partidos en las subsecretarías, en los delegados presidenciales, en los seremi y otras autoridades (...). Yo no tengo dudas de que en el gobierno va haber espacio para los distintos partidos y para el aporte que puedan hacer utilizando sobre todo la experiencia en los gobiernos del Presidente Piñera".

Defensa del diseño

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió el diseño de Kast. “Hay efectivamente un equilibrio, si es que era necesario dotar de mayor conocimiento técnico, en algunos casos efectivamente va a ser así, en otros casos entiendo y me consta de que se va a entregar mayor conocimiento a ese equipo desde el punto de vista político, trayectoria en lo público”, afirmó Squella.

Respecto a los cuestionamiento en Chile Vamos, agregó que “hay una definición que identificó a miles de chilenos que eligieron precisamente a José Antonio Kast como Presidente de la República de Chile, que es tomar las decisiones en función de algo que quizás como chilenos no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados que estas decisiones se tomaran en función de cuotas políticas, de que cada uno de los partidos políticos mandaba sus listas en Excel de quienes tenían que ser incorporados y acá lo que se está teniendo a la vista es lo mejor para Chile”.

En ese sentido, apuntó que “no juega un rol relevante la militancia política, sino que lo que importa es lo que va a llegar a hacer al Estado desde 11 de marzo”.

Entre los republicanos, en todo caso, también miran de cerca el proceso de la conformación de subsecretarías. Esto, ya que también hay descontento porque no tienen tanta representación. Eso sí, en las delegaciones presidenciales hay mayor presencia republicana.

Los otros nombres que se perfilan para asumir como subsecretarios son principalemente independientes. Entre ellos, José Francisco Lagos para Segegob; Alejandra Pizarro en Salud Pública; Gustavo Rosende en Trabajo; Elisa Cabezón en Previsión Social; Juan Pablo Rodríguez para Hacienda; Raúl Sanhueza para Relaciones Exteriores; Andrés Otero en Deportes; María Cristina Tupper para Educación Parvularia; el vicealmirante (r) Rodrigo Álvarez en Defensa; el general (r) Oscar Bustos en Fuerzas Armadas, entre otros.