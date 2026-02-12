Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

El Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) dispuso la disolución de 13 partidos políticos -entre estos Radical, Evópoli y Amarillos- tras concluir el proceso de calificación de la elección de diputados y diputadas 2025 por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La medida, según indica el Servel en su página web fue adoptada “en estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56 N°2 y 57 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos”.

Dicha normativa legal establece que las colectividades deben alcanzar umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria para mantener su existencia legal.

De acuerdo con el marco legal vigente, un partido político se disuelve si no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, ya sea en a lo menos ocho regiones del país o en tres regiones geográficamente contiguas, según sea el caso.

Asimismo, el inciso 3° del mismo artículo 56 estipula que los partidos políticos que no alcanzaren los porcentajes mínimos de representación señalados mantendrán su calidad de tal, si eligieren, en esta última elección, un mínimo de cuatro parlamentarios, ya sean diputados o senadores.

Los partidos que no alcanzaron el umbral antes citado y, por ende, han sido notificados de su disolución son los siguientes: