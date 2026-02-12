SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Futuro subsecretario de Fuerzas Armadas podría ser dado a conocer el lunes

    Hace unos días Kast solo dio a conocer 39 de sus 40 subsecretarios, el único que faltó fue el de Fuerzas Armadas. Hoy el futuro ministro de Defensa deslizó que el próximo lunes podría revelarse su nombre.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Desde La Gloria 88, la Oficina del Presidente Electo (OPE), el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, dejó entrever la posible fecha en que se podría conocer al único subsecretario que falta nombrar para el próximo gobierno de José Antonio Kast.

    Se trata de la autoridad que dirigirá la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, repartición que pertenece a Defensa, y que no fue nombrado en el hito oficial en que Kast reveló a su segunda línea.

    En concreto, Barros deslizó que este lunes 16 de febrero se podría conocer quién será finalmente la persona que se desempeñe en el cargo.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Espero que el lunes”, dijo escuetamente cuando fue consultado por el tema.

    En un principio, el general (r) Óscar Bustos sería el sucesor del actual subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), pero dicho escenario terminó siendo descartado, por lo que el puesto quedó vacante.

    Más sobre:José Antonio KastSubsecretariosFuerzas Armadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga

    Vallejo apunta a “agenda ideológica” de Kast en Bruselas y lo tilda de táctica del “mono de paja para negar a los otros”

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Lo más leído

    1.
    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    2.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    3.
    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    4.
    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    En medio de presiones del PC, Vallejo afirma que el gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

    5.
    Gobierno ahora apunta a futura administración de Kast por el proyecto de sala cuna universal: “No quiere que se avance”

    Gobierno ahora apunta a futura administración de Kast por el proyecto de sala cuna universal: “No quiere que se avance”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión
    Chile

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Vallejo apunta a “agenda ideológica” de Kast en Bruselas y lo tilda de táctica del “mono de paja para negar a los otros”

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga
    Negocios

    Gobierno firma nuevo contrato de operación de litio del Salar de Maricunga

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Un intratable Luciano Darderi arrolla a Tomás Barrios y lo borra del ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    Un intratable Luciano Darderi arrolla a Tomás Barrios y lo borra del ATP de Buenos Aires

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana
    Cultura y entretención

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional
    Mundo

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó