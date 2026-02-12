Futuro subsecretario de Fuerzas Armadas podría ser dado a conocer el lunes

Desde La Gloria 88, la Oficina del Presidente Electo (OPE), el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, dejó entrever la posible fecha en que se podría conocer al único subsecretario que falta nombrar para el próximo gobierno de José Antonio Kast.

Se trata de la autoridad que dirigirá la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, repartición que pertenece a Defensa, y que no fue nombrado en el hito oficial en que Kast reveló a su segunda línea.

En concreto, Barros deslizó que este lunes 16 de febrero se podría conocer quién será finalmente la persona que se desempeñe en el cargo.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Espero que el lunes”, dijo escuetamente cuando fue consultado por el tema.

En un principio, el general (r) Óscar Bustos sería el sucesor del actual subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), pero dicho escenario terminó siendo descartado, por lo que el puesto quedó vacante.