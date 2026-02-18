“Da lo mismo si el FES lo termina firmando Boric o Kast”: La renuncia más sentida de Cataldo

“Efectivamente partimos muy tarde, y ahí faltó una audacia a nivel de gobierno de poder decir ‘esta discusión, como es relevante y es ineludible, tenemos que partirla en el primer año’. Hubo ahí un periodo, en el que yo no estaba en Educación -estaba en la Subdere-, que desconozco cómo fueron las iteraciones, pero pudimos haber presentado esto (el FES) varios meses antes que la fecha en que se presentó”.

La frase corresponde al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. La dijo este martes en Radio Duna y deja entrever una verdad que al gobierno de Gabriel Boric le cuesta asumir en público, pero que es evidente y que es cosa de tiempo para convertirse en realidad: la propuesta de crear el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior para superar el Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las grandes promesas de campaña, no verá la luz d urante esta a d ministración , un golpe que distintos personeros del Ejecutivo ya han aceptado y transparentan en privado. “Es lo más probable, pero uno nunca sabe en política”, señalan en la interna de la administración Boric.

Con apenas unas pocas jornadas de trabajo legislativo por delante, en días de marzo en que previo a un cambio de mando más se está pensando en eso y no en otra cosa, el proyecto del FES se mantiene en la Comisión de Educación del Senado sin siquiera haber sido votado en general. Ese paso es clave para que el gobierno pueda introducir las indicaciones ya escritas y dadas a conocer a los senadores de la instancia y que apuntan, entre otras cosas, a bajar el tope de pago de los beneficiarios del instrumento y a ampliar los deciles de copago, entre otras cosas.

Que esa votación no haya ocurrido no hace más que reforzar la idea de que el FES ya no será posible antes del 11 de marzo. Y es que tras el ingreso de indicaciones y a pesar de que en el Mineduc insisten en la idea de que ya hay un acuerdo técnico en torno al proyecto, luego faltan otros pasos en el Congreso y, más relevante que eso, cerrar del todo los acuerdos políticos. Y ahí es donde las distancias se mantienen siderales. “Nos están diciendo ‘no’ porque no, y convencer a alguien obcecado es muy difícil”, resume un conocedor de esas conversaciones del lado del gobierno.

Otra voz dentro del mismo Ejecutivo agrega que a la actual oposición le “complica mucho” quedar como que aprobó una propuesta tan emblemática para un gobierno que se forjó en las protestas estudiantiles por las deudas por estudiar. Y que salirse de esa postura anti FES, aun cuando la propuesta haya mutado considerablemente desde que se presentó, se les hace muy difícil “porque ya dijeron que era malo porque era malo, pero todo es cosa de voluntad política”.

“Hay mucha gente de derecha que quiere legislar y llegar a acuerdos”, dice, sin embargo, otro alto personero del gobierno, quien añade que si esto no ha sido posible es, justamente, por el peso específico que tiene el d ebate en torno al CAE y cómo oficialismo y oposición han que dad o, respectivamente, en una suerte d e ban d os entre los que lo d emonizan y los que no.

Pero además de los factores políticos, el tiempo, como dijo Cataldo en Radio Duna, se le vino encima a un gobierno que dentro de sus 48 meses de administración le dio poco más de un tercio de ellos -17 meses, concretamente- a esta discusión, a sabiendas de lo compleja que era y de la resistencia que generaba la idea de una condonación. El proyecto recién se presentó en octubre de 2024.

Y en paralelo a eso, otro proyecto sensible para el Ejecutivo como lo es el de Sala Cuna se instaló a “competirle” el espacio de discusión al FES. Ambos proyectos llegaron a la parte final de la administración sin ser aprobados y en La Moneda se ha visto que el primero tiene más chances que el segundo en lo poco que queda de gobierno: Sala Cuna, han analizado, genera más aceptación en la ciudadanía, lo que a su vez provoca que la oposición le dé más vida. “Aunque es más difícil técnicamente hablando, en lo político está mejor aspectado. Sala Cuna es menos resistido, o resistirlo desde la derecha es más difícil porque es algo que el propio exPresidente Sebastián Piñera empujó, incluso hay empresarios a favor”, resumen en Palacio, donde agregan que, por otro lado, el FES es “más enredado porque simbólicamente es al revés: es iniciativa nuestra y naturalmente tiene más resistencia”.

Ese sentir -generalizado- ha hecho eco en La Moneda, donde han empujado la idea de que hoy, a poco tiempo de entregarle el poder a Kast, la prioridad que queda es el despacho de la ley de Sala Cuna por sobre FES y otras iniciativas, como la reforma política también pendiente en el Parlamento.

La idea de poner uno sobre otro, de hecho, la comenzó a transparentar el propio Presidente Boric. El pasado 12 de enero, cuando coincidió con Kast en Congreso Futuro, el Mandatario dijo: “Voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el Presidente electo, José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna”. Luego agregó: “Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí (en Sala Cuna) podemos llegar a un consenso”.

En ese contexto, el senador UDI y presidente de la comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, advierte que "el gobierno hizo mea culpa por el tardío despacho del proyecto FES, pero echamos de menos la misma autocrítica por Sala Cuna. Si el presidente Boric pretende aprobar en 10 días estos dos proyectos, con todas las tramitaciones legislativas que implican para ambas cámaras , ten d ríamos que llegar a un completo acuer d o en tiempo récor d ” .

Además, detalla que “nuestra disposición al diálogo siempre ha estado y seguirá estando, incluso presentamos una propuesta concreta con indicaciones para Sala Cuna, pero que lamentablemente no fue acogida desde el Ejecutivo. Por todas estas razones, hemos ido dejando de lado la idea de legislar a la rápida en proyectos que son complejo”.

La idea de soltarle la mano al FES por sobre Sala Cuna es otro de los motivos que esgrimen en el gobierno para asumir que el proyecto que busca superar al CAE no verá la luz en esta administración. Y que una solución -sea FES u otra iniciativa- para todo el dinero que le implica al Fisco el Crédito con Aval del Estado será consumada por la administración Kast, donde saben que tienen que hacerse cargo de esta mochila, aunque no creen que la respuesta es el FES.

Sobre esa idea, Cataldo señaló este martes que “si no logramos avanzar en esto en el periodo que queda, lo que yo le recomendaría (al nuevo gobierno) es que mantengan este marco de acuerdo que se ha construido y despachémoslo pronto. A mí me da lo mismo si esto lo termina firmando Gabriel Boric o José Antonio Kast, y si la otra firma es de María Paz Arzola o Nicolás Cataldo, eso me tiene sin cuidado”.

Sin embargo, en el ala frenteamplisa de la administración oficialista el sentir es otro: no les da lo mismo que la firma sea de Boric o de Kast, porque una de las grandes promesas que los llevó a La Moneda fue el fin del CAE, su gran bandera desde siempre.

Cataldo también advirtió no tener “duda de que si este tema no se resuelve ahora y el próximo gobierno presenta un proyecto de ley, van a haber igual mil millones de aprensiones y está bien que sea así, el punto es cuando no somos capaces de cerrar un marco de acuerdo”.

Con todo, una de las fuentes consultadas dice que “a pesar de que es un hecho de la causa que el FES no será aprobado en lo que queda de mandato, no podemos mostrarnos derrotados hacia afuera, porque además en política siempre hay que dejar una ventanita abierta; se ha visto de todo”.

Otro, en tanto, lo resume así: “Hemos peleado tanto tiempo por terminar con el CAE que pelear un poco más, si es así, lo haremos”.