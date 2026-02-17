El mea culpa de Cataldo por tramitación del FES: “Partimos muy tarde, y ahí faltó una audacia a nivel de gobierno”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada en conversación con Radio Duna la compleja tramitación legislativa que ha tenido el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) que busca reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE), y las dificultades que ha enfrentado, así como también si podrá ver la luz.

Al respecto, el ministro expresó en primera instancia que este tema “es ineludible para el gobierno que venga”, puesto que el presupuesto que requiere el CAE ya no es viable.

“O sea, gastar un billón de pesos en el CAE todos los años, donde, además, te incorporaron 115 mil millones de recarga sobre la línea, es insostenible”, recordó. “Si hay algo que debería preocuparle a una nueva administración, y particularmente a la ministra (María Paz Arzola), a propósito de la situación financiera del ministerio, es que tiene, por primera vez, adentro del presupuesto 115 mil millones, que es la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, a propósito de cómo se contabiliza la plata de la recarga”.

Junto con esto, reconoció que un problema también de la tramitación y el poco plazo que queda para legislar -considerando que el cambio de mando es el 11 de marzo- fue por no haber presentado el proyecto antes.

“ Yo creo que efectivamente partimos muy tarde ”, sostuvo. “ Y ahí faltó una audacia a nivel de gobierno , de poder decir ‘esta discusión, como es relevante y es ineludible, tenemos que partirla en el primer año’. Y hubo ahí un periodo en el que yo no estaba en Educación, estaba en Subdere, por lo tanto desconozco cómo fueron las iteraciones, pero nosotros pudimos haber presentado esto varios meses antes”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre las cifras que respaldan que el FES sería más eficiente que el CAE, Cataldo reiteró que no han podido demostrarle que los números no cuadran.

“Lo que uno podrá discutir si la sensibilización de los parámetros con los cuales tú haces la contabilidad son más precisos o menos precisos. Pero a todo evento, el FES -incluso sacándolo de herramientas que reducen el gasto por la vía de, por ejemplo, la contención de gratuidad- es más barato que el CAE”, sostuvo tajante.

Junto con esto, el ministro además recordó que aún no han podido presentar el último paquete de indicaciones al Parlamento ya que aún no se ha agotado la idea de legislar en la comisión de Educación.

Consultado sobre qué recomendaría al próximo gobierno, Cataldo sostuvo que si es que no se lograba avanzar en la tramitación de esta iniciativa durante el período que queda antes del cambio demando “lo que yo les plantearía es mantengan este marco de acuerdo que se ha construido y despachémoslo pronto”.

“Lo que dice el Presidente Boric es cierto: a mí me da lo mismo si esto lo termina firmando Gabriel Boric o José Antonio Kast, y si la otra firma es de María Paz Arzola o de Nicolás Cataldo, eso me tiene sin cuidado”, sostuvo. “Lo que sí tengo súper claro es que si no cambiamos el CAE, la verdad es que la presión que se le va a meter al resto de la trayectoria educativa, parvularia y escolar, se hace insostenible”.