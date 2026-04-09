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    “Se va un motivador puro” : la tristeza de Iván Zamorano por la muerte de Mircea Lucescu, su DT en el Inter de Milán

    El fallecimiento del entrenador estremece al fútbol mundial. Por la magnitud de su figura y por la situación que, en definitiva, generó el problema de salud que le terminó costando la vida.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mircea Lucescu e Iván Zamorano.

    La muerte de Mircea Lucescu estremece al fútbol mundial. Por la magnitud de su figura y por la situación que, en definitiva, generó el problema de salud que le terminó costando la vida. El domingo 29 de marzo, el estratega sufrió un infarto agudo de miocardio, del que no pudo recuperarse. Cuatro días antes, había sufrido una profunda decepción: como seleccionador de Rumania, había perdido la posibilidad de clasificarse al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Su escuadra cayó en el repechaje ante Turquía, otro de los combinados a los que dirigió.

    En Chile, hay alguien que siente especialmente su partida: Iván Zamorano. Bam Bam fue dirigido por el estratega en su paso por el Inter de Milán. Fueron 17 encuentros de la temporada 1998-98, la más fructífera del chileno en la Serie A. En esa campaña, el maipucino actuó en 25 encuentros, marcó nueve goles y aportó cinco asistencias. En la Copa Italia participó en tres compromisos y anotó dos veces. A nivel internacional, anotó en dos oportunidades en la clasificación a la Champions League y marcó una vez en la máxima competencia europea, en la que, en esa edición, disputó ocho compromisos.

    “Se va un motivador puro” : la tristeza de Iván Zamorano por la muerte de Mircea Lucescu, su técnico en el Inter de Milán

    El histórico capitán de la Roja que el deceso del carpático lo golpeó. “Adiós míster Lucescu, gracias por todo”, había posteado en una de sus historias en su cuenta en Instagram, dando cuenta del impacto que le produjo la partida del entrenador. Acompañó el mensaje con una imagen en la que ambos comparten en un entrenamiento de la escuadra nerazzura.

    Lucescu fue una persona extraordinaria”, parte describiendo el maipucino a El Deportivo, dejando clara la alta valoración de quien lo tuvo a cargo en un plantel plagado de figuras. La lista la encabezaba Ronaldo y la integraban, también, Roberto Baggio, Javier Zanetti, Andrea Pirlo, Diego Simeone, Youri Djorkaeff, Álvaro Recoba y Nwankwo Kanu, solo por citar a algunas.

    Un festejo de Iván Zamorano en el Inter.

    El exariete recuerda al dedillo cada una de las cualidades del rumano. “Se va un motivador puro. Un tipo que manejaba prácticamente todas las sensaciones del fútbol. Te arrastraba a una filosofía futbolística que a mí me encantaba, porque era muy ofensivo. Creo que se fue un gran ser humano y un muy buen entrenador de fútbol”, lamenta la leyenda del fútbol nacional.

    El lamento, mezclado con el recuerdo de las virtudes del malogrado DT, continúa. “Era una persona que tenía la frase justa como para poder cambiar cualquier situación, pero, sobre todo, la cercanía que tenía con los jugadores era extraordinaria”, amplía respecto del manejo de grupo, una característica esencial para guiar a una plantilla llena de nombres reputados a nivel mundial.

    La conclusión va en la misma línea. “Se va un enorme ser humano. Seguramente se le va a extrañar muchísimo“, grafica, antes de la despedida simbólica. ”Adiós, míster Lucescu“, pronuncia, tal como lo había hecho en la red social en la que partió dando muestras de su pesar.

    Más sobre:Iván ZamoranoMircea LucescuInterBam Bam ZamoranoZamoranoInter de MilánFútbolFútbol NacionalSerie A

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