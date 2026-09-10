El positivo balance del técnico del AIK Solna tras el debut de Lucas Assadi: “Ayudó mucho”

Lucas Assadi tuvo su primera aparición en Suecia. El delantero jugó 20 minutos en el empate sin goles entre AIK Solna y Malmö. En ese período, el formado en la U registró ocho toques de balón y siete de ellos fueron precisos: un 88% de efectividad. No registró remates ni participó directamente en una ocasión de gol.

Esos instantes en el campo de juego fueron suficientes para que el entrenador José Riveiro realice un balance positivo sobre el desempeño del ariete.

“Creo que Linus (Jareteg), Lucas y Amel (Mujanic) ayudaron mucho en esa fase de la presión. No conseguimos sacar demasiado provecho. Quizás con un poco más de frescura podríamos haberla aprovechado mejor”, dijo.

Assadi en una práctica. Foto: AIK

“Básicamente no nos permitía salir de nuestra propia área. Así que buscábamos jugadores con determinadas cualidades para las transiciones. Poder al menos tener un poco la pelota. Y no solamente correr y terminar la jugada”, explicó sobre las modificaciones.

También detelló una intervención puntual de Assadi: “Hay una jugada en la que Lucas está en una posición muy buena para finalizar una transición. Pero no conseguimos encontrarlo”.

De paso, el técnico del AIK Solna destacó que la correcta aparición del chileno se dio apenas después de una práctica completa con el plante. “En líneas generales, todos los que entraron desde el banco, con mayor o menor experiencia, aportaron. Y en el caso de Lucas, apenas había entrenado una vez con el grupo. Una sesión completa”, señaló.

“Teniendo en cuenta las circunstancias, evalúo su aporte como muy positivo. Espero poder verlo más en el futuro, poco a poco”, añadió.