Chile y Venezuela formalizan reinicio de relaciones consulares con intercambio de notas diplomáticas

Este miércoles se concretó el primer paso para oficializar el reinicio de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela tras el anuncio realizado por ambos gobiernos la semana pasada.

Según detalló la declaración conjunta de ambas naciones la semana pasada, el restablecimiento de relaciones consulares es un “paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”.

En ese contexto, este jueves la Cancillería informó que el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez; y el viceministro de América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez; realizaron un intercambio de notas diplomáticas , lo que formaliza el restablecimiento de relaciones consulares.

Esa misma jornada, Núñez también fue recibido por el canciller de Venezuela, Félix Plasencia.

La instancia fue destacada por el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien enfatizó que “se marca un hito en las relaciones entre Chile y Venezuela”.

“Esto permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en temas que nos interesa profundizar, a favor del bienestar de nuestros pueblos y de la región”, valoró la autoridad.