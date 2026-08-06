Presidente Kast inicia visita a Colombia para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella

Pasadas las 16.00 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast emprendió viaje a Cali, Colombia, para asistir al cambio de mando en el que asumirá el poder Abelardo de la Espriella.

El Mandatario viajó acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la primera dama, María Pía Adriasola; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; los senadores Renzo Trisotti y Rojo Edwards, además de los diputados Hans Marowski y Benjamín Lorca.

La gira contempla una reunión bilateral entre el Presidente Kast y el aún presidente electo de Colombia este viernes en la Fundación FES Cali.

Horas más tarde será parte de la ceremonia de cambio de mando, en la que se espera la presencia de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; el rey de España, Felipe VI, entre otras autoridades.

Ya a eso de las 17.00 horas de Colombia -18.00 horas en Chile-, Kast y su comitiva se trasladarán al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón para despegar con destino a Santiago de Chile.