En una nueva edición de Money Talks, y desde Nueva York, el Ceo de NotCo Matías Muchnick, habló acerca de su experiencia dentro de la marca, y el impulso que le llevó hasta Estados Unidos.

“NotCo fue tan impresionante para los inversionistas, porque en el plan siempre aparecía Estados Unidos”, recuerda Muchnick, quien declara que se demoraron 4 años desde que lanzaron el producto en Chile en 2016, hasta llegar a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York.

No te pierdas en Pulso

“Gastarse un dólar en Estados Unidos versus gastarse un dólar en Latinoamérica, la rentabilidad es muy distinta. Ahora si uno le pega el palo al gato acá en Estados Unidos, es ahí donde realmente genera un crecimiento que son 10x, ese 10x es difícil de conseguir en Latinoamérica”, explicó Muchnick.

“Las modas que en general empiezan en Nueva York son muy expandibles al resto de Estados Unidos”, sostuvo, denominando a la ciudad como una especie de incubadora. “Cada dólar que tú gastas en una campaña en Nueva York cascadea al resto de Estados Unidos”, comentó.

En esa misma línea, el CEO de NotCo apuntó que “uno tiene que pensar en Estados Unidos como un continente, no como un país”. Para Muchnick, era necesario establecerse en Estados Unidos, ya que significaba estar en la cancha, y no en las gradas. “Que nadie me cuente nada, no quiero ver nada a través de una pantalla, yo quiero estar acá”, declaró.

Matias Muchnick, Ceo de NotCo: “En el plan siempre aparecía Estados Unidos”

El negocio de la tecnología

La empresa, que ahora está presente en Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia y Canadá, mantiene dos unidades de negocio; productos de consumo masivo, como Not Mayo, Not Burger, Not Milk, etc, y el segundo, dedicado a la tecnología que desarrolla algoritmos de inteligencia artificial para generar productos de consumo masivo.

El inicio de NotCo estuvo pensado sólo en esta tecnología, “fuimos obligados por el sistema a ser una marca”, señaló el ejecutivo, indicando que en un inicio era complicado instalarse y crecer dentro de otras marcas, por lo que tuvieron que hacer sus propios productos de consumo masivo.

Tras el desarrollo de sus productos, y el éxito de la marca, esta misma tecnología le permitió a NotCo el instalarse en otras empresas con éxito, las que acudían a la marca para reemplazar ingredientes de sus productos, situación que los llevó a expandirse. Tal es el caso de M&M’s, que complicados con la escasez del cacao, llegaron hasta NotCo para buscar una solución.

“El objetivo era; dame algo que reemplace sensorialmente el cacao de manera perfecta. Yo puedo reducir un 25% el total del cacao que yo tengo dentro de cada M&M’s”, recordó.

NotCo en otras empresas

“NotCo comenzó a ser una compañía que producía productos más rápidos, mejor, más eficientemente y menos costoso que cualquier otra compañía del mundo”, declaró Muchnick, con lo que indicó, lograron entrar a otras cadenas de comida, como Burger King. “Hoy día 10% del total venta de Burger King Chile son productos NotCo, y esos son 10% arriba de lo que ellos ya vendían”, comentó.

Al llegar a Estados Unidos, entró al radar de las empresas grandes, y así comenzaron a llegar las ofertas para colaborar con otras marcas. Para Muchnick era importante que esa colaboración fuera administrada por su marca, gestión que logró con Kraft Heinz. “Por qué no hacemos el Not Mac and cheese, el Not Filadelfia”, reflexionó Muchnick luego de la oferta.

El director ejecutivo de Kraft, Miguel Patricio, se dirigió a Muchnick y indicó que “lo más importante es que el CEO o sea, el líder de la organización nueva independiente, sea alguien apuntado por NotCo, el día que se apunte alguien de Kraft muere al día siguiente”, recordó Muchnick.

Con este contrato, NotCo logró escalar y entrar a los hogares de Estados Unidos, a través de Kraft. “Para mí estar en 40 mil puntos de venta en Estados Unidos me voy a demorar 15, 20 años, y eso si tengo éxito en mi producto. Con Kraft Heinz puedo estar con 40 mil puntos de venta mañana”, sostuvo.

“NotCo está para prestar servicios de tecnología a otras compañías grandes”, concluyó Muchnick tras la puerta que se le abrió con Kraft.