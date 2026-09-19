Thomas Briceño se corona en el judo y le da a Chile su 21ª medalla de oro en los Juegos Odesur

El Team Chile sigue agrandando su cosecha en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Este sábado, el experimentado Thomas Briceño logró la 21ª medalla de oro de la delegación nacional al imponerse en la final del judo, categoría -100 kilos, al venezolano Samuel Corzo.

El deportista de 33 años, dos veces olímpico y campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sacó a relucir toda su experiencia en el tatami para superar a su contrincante y adjudicarse una presea dorada que faltaba en su palmarés personal. Las propias redes oficiales del Team Chile resaltaron que Briceño arrastraba molestias físicas, pero aquello no le impidió llegar a la final y ratificar su condición de ser el mejor del continente en su categoría.

¡LA LEYENDA THOMAAAS! 😮‍💨🥇🥋



El experimentado Thomas Briceño logró la 21ª medalla de oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos, luego de vencer a Samuel Corzo 🇻🇪.



Thomas, dos veces olímpico y campeón de Juegos Panamericanos, sacó a relucir toda su experiencia en… pic.twitter.com/zbkygkGnhO — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 19, 2026

“Fue un inicio complejo, estábamos un poco cansados después de haber hecho los cortes de peso, pero sacamos un buen primer combate con Perú, un combate muy ajustado con Brasil y una final que se dio muy parecida a la de los Juegos Panamericanos de Lima, perdiendo en última instancia. Logramos repuntar y dar vuelta el combate en punto de oro. Eso me deja feliz”, comentó el judoca nacional.

Briceño aprovechó su éxito para agradecerle a su entrenador, Raúl Vergara: “Me ha hecho el aguante de poder seguir entrenando, de seguir al pie de la letra cada parte de los entrenamientos y de las competencias que hemos tenido y ese es fruto de él. Hemos hecho un equipo espectacular”.

El oro conseguido en Argentina es como una especie de revancha para el deportista chileno. Hasta hoy, no se le había dado en los Odesur. El mismo detalló que en Santiago 2014 no pudo competir por una lesión. Luego, en Cochabamba 2018 sacó bronce y cuatro años después, en Asunción 2022, también obtuvo bronce.

“Seguimos insistiendo y ahora podemos decir que somos campeón de Juegos Odesur, campeón de Juegos Panamericanos de Lima y hemos sido campeón de Juegos Bolivarianos. Nos falta la anhelada, ojalá se cumpla en Los Angeles 2028”, afirmó a Odesur, sacando a relucir su palmarés y proyectando los próximos Juegos Olímpicos.

El Team Chile sumó otras medallas en el judo. Francisco Solís, en la categoría +100, ganó plata tras perder la final con el brasileño Andrey de Souza. En tanto, Jorge Pérez obtuvo el bronce en la categoría -81 kilos, tras vencer al panameño Alexis Harrison. En el judo femenino, Mary Dee Vargas, en la categoría -48 kilos, superó a la ecuatoriana Laura Vásquez para ganar la medalla de bronce, misma presea que ganó Marcela Alfaro en la categoría -57 kilos, al derrotar a la uruguaya Maya Leopold.