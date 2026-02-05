Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

Por segunda vez en cuatro días, Sao Paulo enfrentó al Santos, en uno de los clásicos paulistas. Si el sábado pasado el duelo correspondió al torneo estadual, este miércoles fue válido por la segunda fecha del Brasileirao. Visitando el Estadio Urbano Caldeira, más conocido como Vila Belmiro, empató 1-1 para mantenerse invicto en el inicio de la liga.

Gonzalo Tapia fue titular y salió reemplazado en los 61′. El delantero formado en Universidad Católica es una pieza que está cada vez más afianzada en el Tricolor Paulista, aunque esta noche no pudo continuar con su racha anotadora en los clásicos. Cabe recordar que convirtió y fue una de las figuras el sábado, en la victoria en el derbi por el estadual. Formó la dupla ofensiva con Jonathan Calleri.

El Santos, que dirige Juan Pablo Vojvoda (ex DT de Unión La Calera y Fortaleza), no contó con Neymar. El buque insignia del Peixe está fuera por lesión. Pero de igual manera contaron con Gabriel Barbosa, el centrodelantero estelar. El Santos abrió el marcador gracias a Zé Rafael (45′+5).

En el complemento, reaccionó el Tricolor. Hernán Crespo reemplazó a Gonzalo Tapia por Luciano en los 61′. En el mismo minuto ingresó Lucas Moura. El ex Tottenham fue clave para llegar al empate, porque asistió a Calleri, quien hizo el 1-1 en los 66′.

⚽️ O gol de Calleri no San-São após assistência de Lucas!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/MroETVqVMe — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 5, 2026

De esta manera, el Sao Paulo del seleccionado chileno se mantiene invicto y es uno de los cuadros que tienen cuatro puntos en el inicio del mejor torneo de Sudamérica.

En otro partido de la segunda jornada, el Flamengo no pudo recuperarse de la derrota en la Supercopa ante Corinthians, del fin de semana. Como local, solo empató 1-1 con Internacional de Porto Alegre. Erick Pulgar fue titular y disputó todo el encuentro. El colombiano Rafael Santos Borré abrió la cuenta para O Colorado, en los 45′+2. En la segunda mitad, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta igualó de penal en los 68′.

El Mengao tiene solo un punto en el arranque del Brasileirao. Al igual que el Atlético de Mineiro. El equipo de Jorge Sampaoli perdió 1-0 visitando al Bragantino. Iván Román, quien el fin de semana tuvo acción por el campeonato estadual, fue suplente en esta ocasión.