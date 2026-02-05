SUSCRÍBETE POR $1100
    La nueva fecha que se evalúa para reprogramar el partido entre Huachipato y la U en Talcahuano

    La idea es que el partido programado por la fecha 2 de la Liga de Primera se dispute igual en el estadio Huachipato-CAP Acero.

    Daniel Bustos
    Aún no comienza la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 y ya un duelo presenta problemas para su realización. Este miércoles, la Delegación Presidencial Regional (DPR) del Biobío confirmó su rechazo a la solicitud para que se desarrolle el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, programado por la ANFP para este domingo a las 12.00 horas, en Talcahuano.

    Para esta negativa, argumentaron que hay razones de seguridad pública y riesgo por los incendios forestales que han afectado a la región durante el mes de enero.

    “Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, incluso dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lirquén y Punta de Parra”, declaró Eduardo Pacheco, delegado presidencial.

    La nueva fecha que se evalúa

    Por estos motivos, se realizó en las últimas horas una reunión entre la Delegación Presidencial y Huachipato, en la que se llegó al acuerdo de que el club presentará este jueves una nueva propuesta de partido.

    Una de las fechas tentativas que se maneja para la reprogramación es el lunes 9 de febrero, también en el CAP de Talcahuano, pero los asistentes serían solo abonados del elenco del acero.

