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    Trabajador muere tras desprendimiento de roca en faena minera de Taltal

    Un equipo de la Dirección Regional de Antofagasta del organismo se dirigió al lugar para iniciar la investigación correspondiente.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo.

    El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó la tarde de este martes sobre un accidente que dejó una persona fallecida en una faena minera de Taltal, en la Región de Antofagasta.

    De acuerdo con medios regionales, la víctima correspondería a un hombre de 56 años, quien perdió la vida luego del desprendimiento de una roca durante labores de “acuñadura de avance”.

    “Sernageomin lamenta informar un accidente fatal ocurrido durante esta jornada en la mina Zulema I 1 al 5 - Daniela II 1 al 10, en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta”, informó el organismo, identificando así la faena donde se produjo el hecho.

    Asimismo, el organismo confirmó que un equipo de la Dirección Regional se dirige al lugar “para iniciar la investigación correspondiente”, según indicó en una publicación en sus redes sociales.

    La situación se habría registrado durante la mañana. Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señaló que no existían otras situaciones de emergencia producto del accidente.

    Al lugar concurrió personal de Carabineros, del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y de Bomberos de Taltal.

    Más sobre:SernageominMineríaAntofagastaTaltal

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