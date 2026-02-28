Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

Tras su exitoso debut en PlayStation 5, donde se coronó como un auténtico espectáculo gráfico galardonado por sus paisajes sobrecogedores y un nivel de fotorrealismo que asusta, Death Stranding 2: On the Beach prepara sus maletas para aterrizar en PC.

La obra de Hideo Kojima dará el salto a la “Master Race” este 19 de marzo, y para asegurar que la travesía de Sam Porter sea perfecta, Kojima Productions se alió con los viejos confiables de Nixxes.

¿El objetivo? Entregar una experiencia fluida y con la mejor calidad visual posible, sin importar si juegas en un tarro humilde o en una nave espacial con luces RGB.

Para todos los bolsillos (y mochilas)

El port de Death Stranding 2: On the Beach no se anda con rodeos y ofrece un abanico de ajustes gráficos que van desde Baja hasta Muy alta.

La idea es que la aventura se adapte tanto a los computadores gamer de entrada como a los equipos de gama premium.

Pero ojo aquí, porque hay una novedad que le sacará una sonrisa a más de alguno: se añade el ajuste Portátil, una configuración pensada y optimizada específicamente para dispositivos de juego portátiles (ideal si planeas hacer tus entregas desde un PC handheld).

Magia negra para el rendimiento: DLSS 4, FSR 4 y XeSS 2

Si te preocupan los fotogramas por segundo, respira tranquilo. Nixxes tiró toda la carne a la parrilla en cuanto a tecnologías de escalado.

El juego será compatible con lo último del mercado:

DLSS 4 de NVIDIA

FSR 4 de AMD

XeSS 2 de Intel

Las opciones de escalado y generación de fotogramas estarán disponibles en todas estas tecnologías.

Además, y como gran exclusiva para esta versión de PC, debuta la opción PICO en la configuración de escalado. Podrás usar esta herramienta con cualquier tarjeta gráfica compatible y mezclarla con las distintas opciones de generación de fotogramas del juego para exprimir hasta el último FPS.

Cine en tu monitor: soporte Ultrawide total

Kojima es un cinéfilo empedernido y eso se nota. Para esta segunda parte, podrás disfrutar del juego con una relación de aspecto ultrawide (21:9). Y sí, esto incluye absolutamente todas las cinemáticas, para que la experiencia sea tan inmersiva como estar en una sala de cine.

¿No tienes un monitor ultrawide? No hay problema. Los jugadores con pantallas tradicionales de 16:9 podrán habilitar la relación de aspecto panorámica desde la configuración. Esto añadirá las clásicas barras negras pero te otorgará un campo de visión mucho más amplio.

Dato para los usuarios de consola: esta misma opción de jugar a 21:9 llegará a PlayStation 5 mediante una actualización gratuita el mismo día del lanzamiento del juego en PC.

El loot de PlayStation

Finalmente, hay regalos para los más completistas. Se confirmó que el traje de cargador y el parche “Enlace”, ambos inspirados en el icónico logotipo de PlayStation, estarán disponibles.

Los jugadores de PS5 los recibirán gratis mediante la misma actualización del día de lanzamiento, mientras que los usuarios de PC podrán desbloquear estas recompensas tras vincular su cuenta de PlayStation Network.

Death Stranding 2: On The Beach llegará este 19 de marzo y estará disponible a través de Steam y Epic Games Store .

Los requisitos mínimos para correr Death Stranding 2 en PC