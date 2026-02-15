SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Xiaomi lanza uno de los equipos líderes en autonomía y resistencia de la actual generación de gama media, aunque su gran sino es el rendimiento. ¿Vale la pena?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Para los usuarios que buscan durabilidad en un teléfono que no cueste más de $400.000 CLP, el Redmi Note 15 Pro 5G destaca por su enorme batería y resistencia extrema.

    A estas alturas, la familia Redmi Note de Xiaomi peca de predecible. La serie más vendida de la marca es un festival de innovaciones accesibles, como las baterías duraderas y el acceso a una cámara de 200 MP, pero este 2026 la firma china decidió golpear la mesa con la durabilidad extrema.

    El equipo presume de certificaciones IP66, IP68 e IP69K. Es decir, está diseñado para resistir incluso chorros de agua a alta presión y temperatura, o caídas desde más de dos metros.

    Si a eso le sumamos el cristal Gorilla Glass Victus 2, tenemos un gama media que se siente más blindado que muchos buques insignia que doblan (y hasta triplican) su precio (aunque si buscas todavía más batería -8.300 mAh- y resistencia -IP69K más fluido no newtoniano-, lee nuestra reseña del Honor Magic8 Lite que supera por poco los $400.000 CLP).

    La pantalla es otro punto a destacar. Un panel AMOLED de 6,83 pulgadas que estalla en brillo (3.200 nits de pico), ideal para los que leemos noticias bajo el sol del mediodía en Santiago.

    Pero lo que realmente cambia las reglas del juego es su batería de 6.580 mAh con tecnología de silicio-carbono. Xiaomi ha logrado meter una capacidad masiva en un cuerpo que sigue siendo delgado, prometiendo hasta dos días de uso real.

    Es, esencialmente, un teléfono pegado a una power bank.

    Por mejorar

    En el interior, el chip MediaTek Dimensity 7400-Ultra mueve HyperOS 2 con una soltura envidiable, aunque no es un procesador para ganar competencias de benchmark contra un gama alta.

    Sale bien parado de la multitarea intensa, la edición de fotos de 200 MP y el gaming social. Pero puede quedar corto en apps exigentes, gaming pesado o edición 4K, también porque su almacenamiento usa estándar UFS 2.2 (por debajo del 3.1 o 4.0).

    • La letra chica de la autonomía: otro punto en contra es que su carga de 45W, sobre todo por el tamaño de su batería, se sitúa muy por debajo frente a los 100W del modelo Pro+. Tampoco tiene carga inalámbrica.
    • Alto en bloatware: HyperOS aún llega con demasiadas apps preinstaladas.

    Ficha técnica del Redmi Note 15 Pro 5G

    UnidadesEspecificaciones
    ProcesadorMediaTek Dimensity 7400-Ultra
    RAM8/12 GB LPDDR4X
    Almacenamiento256/512 GB UFS 2.2
    Dimensiones163.61 x 78.09 x 7.96 mm
    Peso210 g
    Pantalla6.83” AMOLED 1.5K (2772x1280), 120 Hz, 3200 nits
    Cámara TraseraPrincipal 200 MP (OIS, f/1.7, 1/1.4″), Ultra gran angular 8 MP, Video 4K@30fps
    Cámara Frontal20 MP, Video 1080p@60fps
    Batería6580 mAh, Carga 45W
    Conectividad5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
    ResistenciaIP66/68/69/69K
    Sistema operativoHyperOS 2.0 (Android 15)
    Precio Chile$359.990

    ¿Vale la pena?

    Sí, el Redmi Note 15 Pro 5G es un equipo pensado para usuarios que priorizan la autonomía y durabilidad dentro de la gama media, es decir, en smartphones de hasta $400.000 CLP.

    Su fuerte es la batería y resistencia IP69K, pero su pantalla AMOLED no se queda atrás y su precio es competitivo, considerando que algunas telco ofrecen buenos packs con bundles que incluyen audífonos o parlantes portátiles.

    Para considerar: hay que dedicarle algunos minutos de limpieza al bloatware y armarse de paciencia o una rutina para la carga de 45W.

