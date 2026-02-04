SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Lite

    El último gama media de la firma china aterrizó en Chile con una promesa doblemente ambiciosa: batería de 8.300 mAh en un cuerpo delgado y una resistencia a golpes que coquetea con los equipos “rugged”.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador (y las fundas)

    La tendencia en la industria de los teléfonos inteligentes es que la llamada “gama media”, ese umbral de celulares entre los $180.000 y los $650.000, suele ser un terreno de sacrificios.

    Si quieres una gran batería, el equipo termina pareciendo un ladrillo. Si quieres un diseño elegante, el primer golpe contra el suelo suele ser el fin de la historia.

    El Honor Magic8 Lite, que acaba de aterrizar en las vitrinas chilenas por menos de $430.000, intenta romper esa lógica con una propuesta que es, a lo menos, audaz.

    El milagro de la batería

    Review del Honor Magic8 Lite

    Lo primero que salta a la vista es su delgadez. ¿Cómo metieron una batería de 8.300 mAh en un chasis de apenas 7,76 mm? La respuesta está en la tecnología de silicio y carbono, que permite una densidad energética mayor.

    En el uso diario, esto se traduce en la libertad de salir de casa un viernes con 100% de carga y no buscar un enchufe hasta el domingo por la tarde.

    Honor dice que dura tres días. Estresando el equipo, con un uso intensivo de redes, mapas y streaming, logramos dos días completos sin problemas de batería.

    Pantalla: adiós a las curvas

    Honor decidió dejar atrás la pantalla curva de los modelos anteriores por un panel AMOLED plano de 6,79 pulgadas.

    Es una decisión pragmática que mejora la durabilidad y evita esos toques fantasmas tan molestos.

    La resolución 1.5K y el brillo pico de 6.000 nits hacen que ver contenido bajo el sol del mediodía en Santiago sea una experiencia impecable.

    Además, mantiene ese enfoque en la salud visual con una atenuación PWM de 3.840 Hz, ideal para los que nos quedamos leyendo en el celular hasta tarde.

    Armadura invisible

    El Magic8 Lite presume de certificaciones (IP69K) que suelen quedar reservadas para teléfonos con armaduras militares. Durante su lanzamiento en un estudio de TVN lo golpeamos con un martillo a través de una pieza de hielo y el equipo ni se inmutó.

    Es el teléfono ideal para ese usuario que prefiere llevar el equipo “desnudo”, sin esas carcasas de silicona que arruinan el diseño y se marcan en los bolsillos.

    ¿Gama media?

    Como todo equipo que prioriza ciertos pilares, hay áreas donde se nota que el presupuesto tuvo que ajustarse:

    • Cámaras: el sensor principal de 108 MP rinde muy bien con luz de día, entregando fotos nítidas para el Instagram promedio. Sin embargo, el ultra gran angular de 5 MP se siente como un relleno de otra época y la ausencia de un teleobjetivo real se extraña.
    • Rendimiento: el Snapdragon 6 Gen 4 es solvente, la interfaz MagicOS 9 (sobre Android 15) vuela en tareas cotidianas, pero si eres un gamer pesado que busca jugar Genshin Impact al máximo, tal vez debas buscar otro teléfono.
    • Carga: aunque los 66W son rápidos, llenar una “piscina” de 8.300 mAh toma su tiempo. No es una carga de 15 minutos, prepárate para esperar cerca de una hora para el ciclo completo.

    ¿Vale la pena el Honor Magic8 Lite?

    El equipo no pretende ser el más potente del mercado, sino el más confiable.

    Su resistencia al maltrato y su interesante autonomía lo posicionan como una compra inteligente para el usuario que busca utilidad por sobre el hype.

    Es un gran teléfono pensado para usos cotidianos (redes, video) con caídas al suelo, lluvias inesperadas y fines de semana lejos de un enchufe.

