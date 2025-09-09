SUSCRÍBETE
Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

La serie presentada hoy en California incluye cambios radicales en rendimiento y diseño, con un nuevo ultradelgado y más capacidades de almacenamiento.

Alejandro Jofré 
Alejandro Jofré
Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Desde su base de operaciones en Cupertino, Estados Unidos, Apple ha presentado hoy su nueva serie de smartphones iPhone 17, introduciendo cambios significativos en diseño y rendimiento.

Los cuatro modelos incluyen el nuevo sistema operativo iOS 26 y estos son sus precios de referencia:

  • iPhone 17: 799 dólares
  • iPhone 17 Air: 999 dólares
  • iPhone 17 Pro: 1.090 dólares
  • iPhone 17 Pro Max: 1.199 dólares

Una de las novedades más destacadas de la keynote —donde participó el CEO Tim Cook— fue el iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado con una pantalla de 6.6 pulgadas y, por primera vez en un iPhone, una única cámara trasera de 48 megapíxeles.

El equipo tiene un grosor de apenas 5.6 mm y solo funcionará con eSIM. Es decir, será el primer iPhone que no aceptará una tarjeta SIM física. El modelo busca redefinir la estética de los teléfonos de la compañía y disputar cuotas de mercado en segmentos de entrada.

iPhone 17 Pro

Los iPhone 17 Pro y Pro Max

Por su parte, los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max incorporan por primera vez un sistema de refrigeración por cámara de vapor, diseñado para optimizar el funcionamiento del chip A19 Pro, anunciado “con el rendimiento de una MacBook Pro en los iPhone”.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 Pro Max da un salto al integrar tres cámaras traseras de 48 megapíxeles, prometiendo una calidad de imagen sin precedentes. Además, la cámara frontal ha sido mejorada en toda la gama a 24 megapíxeles.

Los nuevos dispositivos estarán disponibles para reserva a partir del viernes 12 de septiembre y llegarán a las tiendas el 19 del mismo mes, con precios que varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento.

Los precios del iPhone 17 - La Tercera

Otros anuncios

Apple también presentó los nuevos AirPods 3, con nuevas funciones como la traducción en tiempo real y mejoras en audio y cancelación de ruido (cuatro veces superior a la generación anterior).

Y la remozada serie Apple Watch, con Watch Series 11, Watch SE y Watch 3 Ultra, con nuevas prestaciones médicas y sensores que ya son estándar en la industria de los relojes inteligentes.

Puedes revivir la presentación del evento de Apple en este link.

