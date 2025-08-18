¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

En junio de este año, Apple presentó en la conferencia de desarrolladores WWDC 2025 su próxima gran actualización: el sistema operativo iOS 26 .

Este sistema operativo es el software que hace funcionar el iPhone y permite que el usuario interactúe con él. Es la base sobre la que corren todas las aplicaciones.

La compañía aún no ha dado una fecha exacta de lanzamiento, aunque adelantó que llegará en otoño del hemisferio norte (primavera en este hemisferio), como ocurre habitualmente con sus nuevas versiones.

Esta actualización marca un antes y un después por dos motivos. Primero, porque rompe con la numeración tradicional al pasar de iOS 18 a iOS 26.

Y luego, porque estrena un diseño translúcido denominado “Liquid Glass”, que da más fluidez al sistema y renueva iconos, pantalla de inicio y notificaciones.

Además, la nueva entrega potencia Apple Intelligence, el sistema de Inteligencia Artificial de la manzana, con funciones como traducción en vivo durante llamadas y generación de imágenes personalizadas.

Qué iPhone se queda fuera de iOS 26

Como en cada ciclo, algunos modelos dejarán de recibir soporte. Esta vez, los que no podrán actualizar a iOS 26 serán los iPhone XS, XS Max y XR , todos lanzados en 2018, que se quedarán definitivamente en la versión iOS 18.

Qué modelos son compatibles iOS 26

En cambio, la lista de equipos compatibles con la nueva versión es amplia e incluye a los siguientes:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posterior)

Las demás novedades de iOS 26

Más allá del rediseño y la inteligencia artificial, iOS 26 incluye varias mejoras en el día a día de los usuarios:

Más control en llamadas: con Revisión de Llamadas, el iPhone responde automáticamente números desconocidos y te avisa quién llama y por qué antes de que decidas contestar.

También se estrena un filtrado de spam de llamadas y la función Asistente de Llamada en Espera, que mantiene tu lugar en la fila de un call center, por ejemplo, y te notifica cuando alguien puede atenderte.

Nuevas funciones en Mensajes: ahora es posible crear encuestas en los chats grupales y elegir fondos personalizados para las conversaciones.

Mapas más inteligentes: la app aprende tus rutas más frecuentes y te alerta de retrasos antes de salir.

Entretenimiento renovado: en Apple Music llega AutoMix, la comentada función que mezcla canciones como un DJ, y la traducción de letras en tiempo real.

También debuta la app Juegos, que centraliza novedades, recomendaciones y retos entre amigos.

Wallet mejorada: ahora esta función permite rastrear equipaje, ver mapas de aeropuertos y compartir el estado de los vuelos desde la tarjeta de embarque.