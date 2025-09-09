Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

La firma estadounidense Apple da a conocer sus nuevos dispositivos y actualizaciones de software, en un evento transmitido en directo desde Cupertino, California.

Sigue, a continuación, el minuto a minuto.

Evento de Apple 2025, minuto a minuto

Cómo es el nuevo iPhone 17 Comienzan a revelarse las características del flagship de Apple. La firma de Cupertino acaba de presentar el iPhone 17. El sucesor de la serie iPhone 16 cuenta con un procesador mejorado, el chip A19. Apple asegura que el iPhone 17 es más duradero que su predecesor. Podrás elegir entre cinco colores: lavanda, azul niebla, negro, blanco y verde salvia. iPhone 17 Incorpora una pantalla ProMotion, al igual que los modelos iPhone Pro, que puede alcanzar los 120 Hz durante actividades exigentes, como juegos, o bajar a 1 Hz para mayor eficiencia y ahorro de batería. iPhone 17

Precios de la nueva serie de Apple Watch Esto cuestan los nuevos relojes inteligentes de Apple: Apple Watch SE - 249 dólares

Apple Watch Series 11 - 399 dólares

Apple Watch Ultra - 799 dólares

Apple Watch Series 11 Los usuarios de Apple Watch alrededor del mundo cuentan sus relatos de cómo el dispositivo les salvó, por abecé motivo, literalmente, la vida. Con un denominador en común: sus funciones de monitoreo de salud. Apple anuncia que la resistencia de la pantalla del nuevo reloj inteligente es 10 veces más resistente que la generación anterior. Apple Watch Series 11 Estas son algunas de sus características: Detecta la hipertensión, con alertas y seguimiento

Batería con duración de 24 horas

Colores: Jet Black, Silver, Rose Gold y Space Grey

Hecho de titanio 100% reciclado Apple Watch Series 11

Los nuevos AirPods 3 Viajamos hasta San Francisco para hablar, en medio de una Apple Store, de los nuevos AirPods 3. Cook menciona la importancia de que cuenten con opciones de accesibilidad, especialmente para personas con discapacidades físicas. Traducción en tiempo real de distintos idiomas, resistencia al agua IP57 y cancelación de ruido cuatro veces superior a la generación anterior, son algunas de sus características. Además, contarán con una batería de 8 horas con la función de cancelación de ruido activa y 10 horas en el modo normal. El precio de referencia es de 249 dólares , y ya están disponibles para compra. AirPods 3

Las novedades Aparece Tim Cook, CEO de Apple, para comenzar la keynote hablando de la importancia del diseño en los dispositivos de la compañía. Dice que hoy veremos novedades en los dispositivos AirPods, Apple Watch y una nueva generación del iPhone.

Comienza el Evento de Apple 2025 Al ritmo de Canela pura de la cantante y DJ peruana Sofia Kourtesis y del remix A little bit further de Tourist & Chrome Sparks y una cita del fallecido Steve Jobs.

Los anuncios Apple prepara una actualización masiva de sus dispositivos. A la serie del iPhone 17, se sumará una nueva generación del Apple Watch que incluirá equipos orientados a distintos perfiles. Mientras, los AirPods Pro 3 llegarán rediseñados y con mejoras notables en sonido, indicadores de salud y cancelación de ruido. En cuanto a software, el evento serviría para el lanzamiento del sistema operativo iOS 26 junto a nuevas versiones de watchOS, visionOS y tvOS, tras el anuncio en la modificación de la nomenclatura de los sistemas, que ahora coincidirá con el año de lanzamiento. iOS 26 De momento, Apple no ha revelado detalle alguno de estos anuncios filtrados por medios especializados, a la espera del evento que comienza a las 14 horas de Chile.

Desde Silicon Valley El CEO Tim Cook y otros altos ejecutivos de Apple darán a conocer las novedades de la “gran manzana” desde el Apple Park, emplazado en Cupertino, California, en el corazón de Silicon Valley. Apple Park Anadolu Agency