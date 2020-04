Nicolás Jarry deberá devolver US$ 265 mil en premios como parte de la sanción por dopaje

La suspensión por 11 meses, de los cuales ya lleva cuatro cumplidos, le significa un importante alivio a Nicolás Jarry, ya que los alegatos se podrían haber extendido por mucho tiempo. "Lamentablemente, y con mucha humildad, he decido aceptar el acuerdo ofrecido por la Federación Internacional de Tenis y su sanción de 11 meses, que me permitirá volver a competir en noviembre. Extender estos procesos legales solo sumarían más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional”, expresó el tenista, por medio de una carta. En este contexto, Jarry asumió la responsabilidad por la ingesta involuntaria de estos suplementos contaminados.

El fallo de la ITF, además, indica que Nico deberá devolver los premios obtenidos durante el periodo. “De conformidad con los artículos 9.1 y 10.8 del Programa, todos los puntos de clasificación y el dinero del premio obtenido por el Sr. Jarry en el evento y los eventos posteriores quedan descalificados”, señala el escrito que detalla el proceso.

De este modo, la sanción implica que deba devolver los US$ 200 mil que obtuvo por haber participado en las finales de Copa Davis en Madrid, según la repartición interna del equipo nacional, además de US$ 45 mil por haber disputado los singles y US$ 16.750 por sus partidos de dobles en la ATP Cup, además de US$ 2.665 de su paso por la qualy del ATP de Adelaida, lo que totaliza US$ 264.415.

Una vez que se ejecutó la suspensión, el 14 de enero, el gobierno decidió congelar la beca Proddar que tenía el deportista y que ascendía a $ 1.163.950 mensuales. “Jarry representa a una familia que ha dedicado su vida al tenis. Su papá ha representado la defensa que él va a hacer. Él señala que es inocente. Nosotros vamos a esperar esa defensa y como gobierno tenemos que cumplir un código mundial y mientras eso suceda, lamentablemente, su Beca Proddar va a estar suspendida”, comentó en su momento la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

Está pendiente lo que suceda con el ranking de Nico, debido a que la ATP aún no acuerda una fórmula para la defensa de puntos de los jugadores. No se sabe si será gradual o perderá todas las unidades. De hecho, en condiciones normales, Jarry no sería el 89 del mundo a estas alturas. Incluso, a mediados de julio hubiese perdido todos los puntos y, por ende, el ranking.

Si este escenario se concreta, el pupilo de Dante Bottini deberá comenzar de cero, ya que no tendría la clasificación necesaria para ingresar a los torneos. Tendría que pedir invitación o disputar las fases previas de los Futuros, lo que también complicaría una eventual opción para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.