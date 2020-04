Jarry: “Cierro este capítulo de mi vida con la conciencia tranquila y la lección aprendida”

Nicolás Jarry compartió en la redes sociales una emotiva carta en la que valora el fallo de la Federación Internacional de Tenis, que lo suspende hasta noviembre, por consumo de sustancias prohibidas en unos suplementos contaminados.

“Como ya saben, desde enero de este año estuve focalizado en probar mi inocencia demostrando a la ITF que no engañé a nadie ni tampoco traté de sacar ventaja deportiva tomando algún tipo de sustancia prohibida, expresó.

“Hoy, contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en la investigación realizada por la ITF la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y que estas aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio brasileño, en el cual se producían las vitaminas. Junto a esto, lamentablemente, y con mucha humildad, he decido aceptar el acuerdo ofrecido por la ITF y su sanción de 11 meses, que me permitirá volver a competir en noviembre. Extender estos procesos legales solo sumarían más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional”, añadió.

También reveló cómo se acercó al laboratorio brasileño que fabricó los suplementos y que, pese a sus precauciones, igualmente se equivocó. “Me gustaría expresar que siempre he intentado ser lo más profesional posible, entendiendo desde muy pequeño el sacrificio y profesionalismo que se requiere para ser tenista, y los que me conocen, saben que es algo que siempre ha sido prioritario para mí. Por esto, quiero que se sepa y que no quede duda alguna que, al elegir el laboratorio utilizado, busqué que cumpliera con todas las condiciones requeridas por mi profesionalismo, llegando al extremo de evaluar mi decisión con tres doctores, incluso pidiendo a uno de ellos que fuera a visitar este laboratorio para certificar personalmente que estaba todo bien para producir mis vitaminas. Lamentablemente esto no fue suficiente y puse en riesgo mi salud y mi carrera profesional. Me quedo con una lección muy importante en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad profesional asegurarme que todo lo que consuma no puede contener ni la más mínima contaminación”, expresó.

“Han sido meses de profundo dolor, y aunque honestamente a veces se siente un poco injusto todo lo que ha pasado, estoy intentando aprender lo más que puedo de esta situación, y sé que a fin de cuentas será una lección de esas que te deja la vida, de la que sin duda pretendo salir mucho más fuerte”, prosiguió, para luego agregar: “Momentos difíciles e inesperados, como lo que estamos viviendo hoy en día, ponen en el centro de nuestras vidas lo más importante que tenemos: la salud y el bienestar de nuestros seres queridos. Todo esto me ha hecho valorar aún más el increíble apoyo incondicional que he recibido de miles de personas desde que esto comenzó. En particular quiero agradecer a mi familia, mi novia y amigos, por haber estado a mi lado durante todo este proceso”.

“Cierro este capítulo de mi vida con la conciencia tranquila y la lección aprendida. Asimismo, me gustaría dar las gracias a mi equipo, auspiciadores, y manager por haber creído en mí, en especial, a mi entrenador Dante. Estoy muy contento de poder seguir trabajando con ellos y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes cosas juntos, ya que tienen mi compromiso de que estoy trabajando sin descanso para ello”, reconoció.