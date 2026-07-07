Sujetos roban óptica de lujo en Vitacura: especies sustraídas están avaluadas en $260 millones

Un millonario robo se registró la tarde del lunes en el centro comercial Casa Costanera, en la comuna de Vitacura.

Hasta ese lugar llegó un grupo de sujetos para sustraer lentes de la tienda Sunglass Hut.

El comisario Jorge Garcés, de la Brigada de Robos Oriente de la PDI, explicó que el robo ocurrió pasadas las 20.00 horas.

Respecto a la dinámica de los hechos, señaló que en la plataforma principal del centro comercial, dos personas protagonizaron una riña. Esta situación “llama la atención de los guardias de seguridad”, quienes procedieron a separar a las personas.

Paralelamente, dos sujetos con delantales blancos ingresaron a la tienda a través del nivel -1. Cortando el sistema de alarma “sustraen la gran mayoría de estos lentes expuestos en vitrina y parte de la bodega”, indicó el comisario.

“El avalúo total de las especies sustraídas son $260 millones”, informó la autoridad policial.

Personal del Laboratorio de Criminalística Central y la Biro se encuentran realizando las pericias para dar con los responsables del hecho.