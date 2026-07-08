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    La dura acusación de la figura de Egipto tras la derrota ante Argentina: “El Mundial está amañado”

    Ziko, autor del segundo gol del equipo africano, asegura que fueron perjudicados.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La dura acusación de la figura de Egipto tras la derrota ante Argentina: “El Mundial está amañado”. Foto: FIFA

    En Egipto siguen las repercusiones de la derrota ante Argentina. El 3-2 caló hondo en el plantel africano, que asegura que fueron perjudicados por el árbitro François Letexier.

    Ziko, autor del 2-0 y del gol anulado, fue uno de los más severos con el juez y con la FIFA. “No tengo miedo. Es injusto, es evidente lo que pasó. Espero que Dios sea un buen juez. No sé que decir... Lo siento, quisimos celebrar hoy”, dijo.

    “Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando (el árbitro) el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Este torneo está amañado”, añadió.

    Egipto sufrió una remontada frente a Argentina.

    En esa línea, apunta a los instantes claves en el desarrollo del partido. “Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie. Entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy”, señaló.

    Las protestas en Egipto fueron principalmente por el tanto anulado a Ziko y por una presunta infracción en el inicio de la jugada del tercer gol que pudo ser penal.

    Mohamed Salah, la principal figura de los Faraones, fue otra de las voces que criticó al juez, pero con menos efusividad que su compañero. “Ante todo, fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir...”, lanzó.

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