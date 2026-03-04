El proceso de reconstrucción tras el grave incendio en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma

Una catástrofe golpeó al deporte nacional, específicamente al remo y canotaje. El Team Chile sufre por el incendio que consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) de Curauma. Ambas disciplinas sufrieron durísimas pérdidas de implementación.

Las embarcaciones y palas de los seleccionados se encontraban en el lugar del siniestro. Solo en equipamientos, de manera preliminar, se estimó que los daños bordearon los $2.000 millones. Si se tiene en cuenta la infraestructura, la cifra aumenta es considerablemente mayor. Por ahora, se están llevando a cabo investigaciones para dar con el origen del incendio.

En ese sentido, la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, se refirió al trágico incidente en Curauma: “Lamentamos profundamente el incendio que afectó los hangares del CEO de Remo en Curauma. Las pérdidas, cercanas a los $2 mil millones, golpean a nuestros deportistas y su preparación, por lo que acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación”, aseguró la exlanzadora de bala en su cuenta de X.

Mientras que la canoísta María José Mailliard lamentó las complejas consecuencias tanto para ella como para el resto de deportistas afectados: “Es un daño irreparable, sobre todo por el momento en que estamos”, indicó a Radio Bío Bío.

“Estamos a poco que inicie la temporada de competencia importante. Yo este año empiezo mi clasificación olímpica y me quedé literalmente de brazos cruzados sin nada para entrenar. Perdí toda mi implementación, mi remo, mis canoas, incluso mi remo de repuesto que tenía también estaba ahí y nada, nos quedamos de brazos cruzados literalmente”, añadió. “Hoy no tengo, hoy no puedo entrenar, porque no tengo nada con qué entrenar. Claro, uno entiende que se puede recuperar lo perdido en algún minuto, pero se pierde mucho tiempo”, continuó.

Plan de acción

Tras el incendio, el Instituto Nacional del Deporte (IND) activó un plan de acción técnico, presupuestario y operativo con el objetivo de sanear las pérdidas e iniciar el proceso de reconstrucción. Se realizaron trabajos junto con el Comité Olímpico de Chile (COCh) y las federaciones afectadas para levantar un catastro total de daños, además de definir las medidas de recuperación.

“El Instituto ya inició el trabajo interno para la reasignación de recursos, con el objetivo de disponer, a la brevedad, del financiamiento necesario que permita abordar la reposición de la infraestructura y del equipamiento afectados. La prioridad es acelerar los procesos administrativos para comenzar cuanto antes la etapa de reconstrucción”, aseguró el IND a través de un comunicado.

El IND concurrió este lunes al recinto para levantar un nuevo proyecto técnico: “Cabe señalar que durante 2026 ya estaba contemplada una inversión de $300 millones destinada a mejoras en los hangares, iniciativa que será reformulada y ajustada a las actuales necesidades que determine el peritaje en curso”, añadió el organismo.

Cuando se concluyan los peritajes técnicos y judiciales, el objetivo del IND es demoler las estructuras dañadas y evaluar la instalación de infraestructura provisoria, como una carpa especializada, para resguardar las embarcaciones operativas. En ese sentido, se espera que embarcaciones antiguas que se encuentran en comodato sean trasladadas a Curauma u otros recintos deportivos, donde se garantice la continuidad de los entrenamientos y los trabajos de los atletas.