    María José Mailliard tras el incendio en Curauma: “Es un daño irreparable; perdimos todo, nos quedamos de brazos cruzados”

    La deportista se refirió al siniestro que consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico, donde se encontraban la implementación del remo y canotaje: "Hoy no puedo entrenar, no tengo nada con qué entrenar", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    María José Mailliard lamentó el grave incendio en Curauma. Foto: REUTERS/Yara Nardi. Yara Nardi

    El Team Chile sufrió una tragedia. Durante las primeras horas de este sábado, un incendio consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) de Curauma, en los cuales se encontraban botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje.

    El siniestro provocó una catástrofe para ambas disciplinas. En ese sentido, María José Mailliard, entregó detalles sobre las complejas consecuencias: “Es un daño irreparable, sobre todo por el momento en que estamos”, aseguró en diálogo con Radio Bío Bío.

    “Estamos a poco que inicie la temporada de competencia importante. Yo este año empiezo mi clasificación olímpica y me quedé literalmente de brazos cruzados sin nada para entrenar. Perdí toda mi implementación, mi remo, mis canoas, incluso mi remo de repuesto que tenía también estaba ahí y nada, nos quedamos de brazos cruzados literalmente”, añadió.

    La canoísta lamenta el incidente: “Hay mucho muchas cosas que perdimos y en el peor momento, o sea, estamos empezando. Nosotros nos regimos por el calendario europeo, entonces ya nuestras competencias empiezan ahora en mayo. Y yo hoy no tengo, hoy no puedo entrenar, porque no tengo nada con qué entrenar. Claro, uno entiende que se puede recuperar lo perdido en algún minuto, pero se pierde mucho tiempo”, compementó.

    El lamento de Mailliard

    Mailliard entregó detalles de los pasos a seguir para la reconstrucción. “Nos reunimos con la ministra (entrante, Natalia Ducó), con la gente del Comité Olímpico, del IND, y están ahí trabajando viendo en qué se puede hacer, obviamente. Pero no sé, es terrible lo que está pasando”, dijo.

    “Lo que pasa es que el tiempo es nuestro peor enemigo porque el alto rendimiento no perdona el tiempo. Entonces hay cosas que no sé… lamentablemente tanto como remo y canotaje, nuestra implementación viene de Europa y todo toma tiempo en hacerlo. Las hermanas de Abraham tenían botes personalizados, igual que el mío, que son botes hechos a la medida, que tarda. Por ejemplo, en remo tardan cuatro meses en poder llegar a Chile. Nosotros, en canotaje, dos meses como mínimo”, continuó.

    La canoísta se refirió a la opción de continuar con los entrenamientos: “Estamos viendo las posibilidades. La ministra Natalia Ducó está acá con nosotros, nos dio todo su apoyo, así que estamos tranquilos de que van a a tomar las mejores medidas. Ella fue deportista, así que sabe perfectamente que el tiempo es clave. Así que estamos ahí, a la espera, intentando digerir un poco lo que pasó”, aseguró.

    Sin embargo, aseveró verse imposiblitada de seguir con sus prácticas: “Aunque quiera hoy día irme a cualquier parte a entrenar, no tengo remo y tampoco está mi canoa, que mi canoa es especial. Allá tampoco hay (San Pedro). Puedo remar en otra cosa por el momento, pero no es lo mismo, no es lo mismo en lo que voy a usar para competir y sobre todo ahora tenía mi bote que me había llegado hace muy poquito, que era el que iba a usar para los Juegos Sudamericanos. Perdí todo. Tampoco tengo pala para entrenar, no tengo la rodillera, que es algo personal que se hace con muy con mucho tiempo, poco a poco. Yo creo que cuando mañana me levante en la mañana voy a dimensionar todo lo que pasó porque es muy duro”, detalló.

    Finalmente, se refirió a las investigaciones sobre al origen del incendio: “Están haciendo las investigaciones las personas que deben hacerlas. No hemos tenido ningún porqué de que haya ocurrido esto. Entonces, no sabemos a qué se atribuye este incendio. Vamos a esperar que el proceso lleve su curso y que cuando sepamos realmente qué pasó. Yo creo que a partir de eso, se tomarán medidas”, sentenció.

    Más sobre:RemoCanotajeCuraumaTeam ChileCOChMaría José Mailliard

