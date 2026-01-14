SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Trama bielorrusa: tribunal dicta arresto domiciliario total para imputados Yáber, Najle y Pizarro por lavado de activos

    El Ministerio Público expuso que los dos conservadores y el dueño de una casa de cambio blanquearon dinero proveniente de Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra Ángela Vivanco.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Paz Rubio
    Santiago, 14 de enero 2026. Audiencia de formalización del conservador de Bienes Raíces de San Miguel, Sergio Yáber, el conservador de Chillan, Yamil Najle, y Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio, investigados en el caso trama bielorrusa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la formalización del conservador de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, y de Harold Pizarro, este último dueño de una casa de cambio, en el marco del caso judicial denominado “trama bielorrusa”.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, dinero que habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los imputados Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro.

    En la ocasión desde el tribunal decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para los tres imputados por el delito de lavado de activos. “La multiplicidad de antecedentes que hasta ahora han sido incorporados en esta causa permiten asentar que aquellos antecedentes, que han tenido una presunta participación punible en calidad de autores del delito de lavado de activos", sostuvo el juez.

    “Estima este tribunal necesario dejar constancia expresa de que la adopción de estas medidas cautelares no importa en caso alguno una minimización de los hechos investigados (...) Estima el tribunal que el arresto domiciliario total (...) motivado hacia todos los imputados, aparece como la medida más intensa posible dentro del debate efectuado y resulta, por cierto, idóneo, necesario y proporcional para asegurar la sujeción de los imputados al proceso, impedir su desplazamiento, evitar coordinaciones indebidas y resguardar el éxito de la investigación", argumentó el magistrado.

    Argumentos de la Fiscalía

    En la formalización, desde la Fiscalía detallaron que en el caso de Harold Pizarro, dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, este habría participado de manera reiterada en operaciones de ocultamiento y disimulación de pagos ilícitos efectuados a Migueles.

    De acuerdo a lo que explicaron, “Pizarro Iturrieta, a sabiendas del origen ilícito de los bienes, ocultó y disimuló el soborno dado por los imputados Lagos y Vargas a la imputada Vivanco por intermedio del imputado Migueles, utilizando su giro comercial con infracción de las obligaciones legales y reglamentarias que rigen a la casa de cambio en materia de prevención de lavado de activos”.

    Además añadieron que se habrían usado como testaferros a Cristian Pizarro y Andrés Morales, hijo y yerno de Harold Pizarro. “Recibían el dinero transferido por el imputado Lagos, lo retiraban y lo entregaban a Harold Pizarro en efectivo, para la compra de dólares”, explicaron.

    En el caso del conservador de Bienes Raíces de San Miguel, Sergio Yáber, desde la Fiscalía apuntaron que este recibió 47 mil dólares en efectivo de Gonzalo Migueles conociendo su origen ilícito.

    “Aceptó recibir estos 47.000 dólares y comprárselos a Migueles, realizando las posteriores transferencias que le fueron solicitadas por Migueles, maniobras de ocultamiento y simulación consistentes en la fragmentación del dinero para facilitar su posterior integración en el patrimonio del imputado Migueles”, explicaron desde el Ministerio Público.

    Según detallaron, entre el 17 y el 28 de junio del año 2024, “el imputado Yáber realizó operaciones con dinero contaminado constante en ocultar y disimular su procedencia a través de sucesivas transferencias fragmentadas hacia la cuenta de Yamil Najle como también hacia la cuenta de Gonzalo Migueles para lograr borrar cualquier huella documental y reintroducir el dinero de origen ilícito en el patrimonio de Gonzalo Migueles”.

    Sobre el rol de Yamil Najle, conservador de Bienes Raíces de Chillán, desde el Ministerio Público expresaron que recibió 25 millones de pesos desde Sergio Yáber, a sabiendas de su origen ilícito.

    “Se coordinan para generar una serie de contratos destinados a encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de estos dineros”, explicó el Ministerio Público añadiendo que “el imputado Najle acordó con el imputado Migueles suscribir documentos notariales predatados o antedatados con la finalidad de otorgar apariencia y legalidad a estos fondos contaminados, simulando que se trataba del pago de una deuda”.

    La fiscalía también expuso durante la audiencia que los tres imputados han entregado información relevante que confirma su hipótesis del caso. De hecho, el tribunal reconoció que “parte sustantiva de los antecedentes que sustentan la imputación provienen de declaraciones de los propios imputados, quienes han reconocido las operaciones financieras descritas, lo que confiere a la investigación una base práctica sólida y proyecta un interés colaborativo, que lejos de disminuir la necesidad cautela, como se ha planteado, la refuerza en cuanto a la investigación se encuentra en pleno desarrollo”.

    Más sobre:Trama bielorrusaSergio YáberYamil NajleHarold Pizarro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    A contrarreloj: Ministerio de Transportes abre nueva licitación para lograr entrada en vigencia de Ley Uber antes del 11M

    Con Jara y Marcel como invitados: el gran acto que prepara La Moneda por pensiones

    Lo más leído

    1.
    El Minsal de Kast toma forma: los nombres que se afinan para acompañar a May Chomali

    El Minsal de Kast toma forma: los nombres que se afinan para acompañar a May Chomali

    2.
    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    3.
    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    4.
    Gobierno aclara que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia porque le faltó realizar un trámite

    Gobierno aclara que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia porque le faltó realizar un trámite

    5.
    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American
    Negocios

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American

    Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a dejar en suspenso fallo por aranceles de Trump

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026
    El Deportivo

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus
    Cultura y entretención

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Elena Roger se presenta en shows en Santiago y Viña del Mar

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender