¿Quién es Lisa Cook? La gobernadora de la Fed que Donald Trump quiere destituir

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de despedir a Lisa Cook, miembro de la Reserva Federal, por una presunta “conducta engañosa y potencialmente delictiva” relacionada con las hipotecas que contrató en 2021.

Trump señaló en una carta a Cook que tenía “causa suficiente” para despedirla porque había descrito propiedades separadas en Michigan y Georgia como residencias principales en sus solicitudes de hipoteca antes de unirse a la Fed en 2022.

“Necesitamos personas 100% transparentes y no parece que ella lo fuera”, declaró Trump a la prensa en una reunión. Aseguró que tenía en mente a varias “buenas personas” para reemplazar a Cook, pero que acataría cualquier decisión judicial que la dejara en su puesto.

La ofensiva de Trump se da en un contexto de intensa presión sobre el banco central estadounidense y también sobre su presidente, Jerome Powell, para que empiece a bajar la tasa de interés, lo que ha sido interpretado como una amenaza a su autonomía.

¿Quién es Lisa Cook?

En 2022, Cook se convirtió en la primera mujer negra en formar parte del órgano rector de la Reserva Federal, nombrada por el expresidente Joe Biden. Su mandato concluye en 2038.

Según consigna CNN EE.UU., antes de incorporarse a la Fed, Cook fue profesora de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Michigan durante casi veinte años.

“Su investigación se enfocó en las disparidades raciales, la historia de las instituciones financieras, las crisis en los mercados financieros y la innovación. Dejó la universidad tras ser designada como gobernadora de la Fed”, agrega el medio de comunicación.

En el pasado, la economista fue integrante del Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de Barack Obama y trabajó en el Departamento del Tesoro.

Departamento del Tesoro de EEUU

Cook nació en 1964 en Georgia y su familia participó activamente en el movimiento por los derechos civiles.

“Su tío fue Samuel DuBois, un influyente politólogo que se convirtió en el primer profesor negro en la Universidad Duke y fue compañero de clase de Martin Luther King Jr.”, informa CNN.

La economista fue la primera estudiante del Spelman College de Atlanta, una universidad históricamente negra para mujeres, en obtener una beca Marshall.

Cook obtuvo una segunda licenciatura en la Universidad de Oxford como becaria Marshall y un doctorado en economía en la Universidad de California, Berkeley.

La beca Marshall es un prestigioso programa que financia a jóvenes estadounidense con un alto nivel académico para que cursen estudios de posgrado en cualquier universidad del Reino Unido.