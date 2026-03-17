Dolor, infidelidad y arte: la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera que llega a Netflix

Dos de las artistas latinoamericanos más importantes del siglo XX tendrán una serie de Netflix dedicada a su historia de romance y vínculo creativo: Frida Kahlo y Diego Rivera. Bajo la dirección de los mexicanos Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, la trama explorará la relación entre ambos artistas. La producción estará a cargo de Mónica Lozano a través de Alebrije Producciones.

Patricia Riggen ha estado en la dirección de películas como Lemonade mouth (2011), Educando a mamá (2012) y Los 33 (2015). Por su lado, Gabriel Ripstein ha dirigido en series como Mentiras (2025), Narcos (2017) y Un extraño enemigo (2018).

Los detalles de la producción, como el reparto o la fecha de lanzamiento, todavía no están publicados. Pero se ha anunciado que la trama seguirá la trayectoria del muralista Diego Rivera. En ese contexto, Frida Kahlo será un espacio de amor y conflictos personales entremezclados con la coyuntura.

La relación de los pintores fue tan apasionada como turbulenta. Por separado, los mexicanos fueron cruzados por el arte y el dolor. En pareja, tuvieron más de dos décadas marcadas por la infidelidad, los intentos fallidos por tener descendencia y el arte.

Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886, junto a su gemelo Carlos, quien falleció al año y medio. En la Academia de San Carlos se desarrolló como artista y cuando consiguió el dinero se encaminó a Europa para perfeccionarse. En el continente, se casó por primera vez con la pintora rusa Angelina Beloff. También allí, le fue infiel con la artista Marievna Vorobieva-Stebelska. Un comportamiento que después cargó durante toda su vida.

Frida-Kahlo

Por su lado, Frida Kahlo había tenido una historia muy diferente. Nació el 6 de julio de 1907, 21 años después que Diego. Una vida marcada por el dolor desde temprana edad es la que experimentó la artista. A los seis contrajo poliomielitis, una enfermedad que dejó patente en sus piernas, la derecha más debilitada que la izquierda. Sin embargo, a los 18 años tuvo un accidente mientras viajaba en colectivo que obligó a los doctores a prácticamente rearmar su cuerpo. Un hecho que le heredó un dolor permanente, hasta el último día.

Del primer encuentro al matrimonio

El primer encuentro de los artistas se dio en 1921, cuando Diego Rivera regresó a su patria, México, por su oficio como muralista. Allí conoció a una joven Frida Kahlo de 15 años que estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria. Desde ese momento, la artista quedó enamorada del hombre, quien ya tenía reconocimiento como pintor.

Esto lo recuerda Frida Kahlo en una carta sin fecha. “¿Cómo olvidar el día en que te pedí por primera vez una opinión sobre mis cuadros? Yo, todavía una joven tonta, tú, un gran señor de mirada lasciva. Me diste la respuesta que esperaba, para mi satisfacción, para verme feliz, sin siquiera conocerme me empujaste a seguir pintando”.

Después del término de un segundo matrimonio de Diego Rivera, en 1928, comenzó la historia de amor con Frida Kahlo. El arte fue el eje central de sus primeros encuentros, con la pintora pidiéndole su opinión de sus cuadros al consolidado artista.

Los padres de la artista mexicana tenían una mala opinión de Diego Rivera. Era un hombre 21 años mayor, había tenido hijos anteriormente y se había divorciado de dos mujeres distintas. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, el amor de la pareja fue tan intenso como rápido. En 1929 se casaron por primera vez.

Frida Kahlo

Hijos perdidos e infidelidades constantes

La celebración de la boda fue un desaire en sí mismo. Frida Kahlo sufrió una humillación de la ex esposa de Diego Rivera, quien le levantó la falda para burlarse de sus piernas desiguales. Sin embargo, la estaca en su corazón la puso su esposo, quien borracho comenzó a disparar un rifle al cielo. Cuando la artista intentó detenerlo, fue empujada por el pintor. Un gesto de rechazo el mismo día de su matrimonio.

Al año siguiente, lograron la concepción de su primer bebé, que por las secuelas del accidente de Frida, era inviable y fue abortado. Un segundo intento tuvo lugar en 1932, pero tras una hemorragia, también falleció en el vientre. El matrimonio tuvo un tercer intento, que tampoco llegó a nacer. El dolor de no poder tener un hijo fue algo que marcó el arte de Frida Kahlo.

En paralelo, las relaciones externas eran consensuadas en la pareja durante largo tiempo. Diego Rivera tuvo amoríos con su asistente estadounidense Ione Robinson, la pintora húngara Irene Bohus, la actriz Paulette Goddard y la artista Rina Lazo. A su vez, Frida Kahlo sostuvo coqueteos con la pintora Georgia O’Keeffe, con la actriz Dolores del Río y se rumoreaba que incluso con el revolucionario ruso León Trotsky.

Hubo un hecho que rompió a la artista mexicana. Rivera había contratado a Cristina Kahlo, hermana menor de su pareja, como secretaria y modelo. La mujer comenzó a posar desnuda para el pintor como parte de su trabajo, lo que los llevó a tener una relación íntima. Cuando Frida se enteró, con el corazón destrozado, huyó de su casa y, posteriormente, le pidió el divorcio.

Segundo matrimonio

Los artistas se divorciaron a inicios de 1940 y volvieron a casarse a finales de año. Las reglas del nuevo matrimonio eran claras: vivirían juntos, compartirían los gastos del hogar, pero no tendrían relaciones sexuales.

Así se mantuvieron juntos hasta 1949, cuando Diego Rivera se enamoró perdidamente de la actriz María Felix. De a poco, la mujer se fue internando en la vida de la pareja, incluso llegando a vivir los tres bajo el mismo techo. Aunque, la actriz negó posteriormente haber tenido una relación amorosa con Diego.

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En 1953, Frida Kahlo tuvo una gangrena en una de sus piernas, cuando acudió al servicio médico determinaron que tendrían que amputarla. Ahí redactó una de las cartas que más dolor expresan, y no solo por su cuerpo. “Eso no ha cambiado mi dolor y lo sabes, es casi una condición inmanente de mi ser, aunque he sufrido, y mucho, el tiempo, todas las veces que me engañaste. No sólo con mi hermana, sino con tantas otras mujeres. ¿Cómo han podido caer en tu trampa?”, escribió para Rivera.

“Nunca he entendido qué buscabas, qué buscas, qué te dan y te han dado que yo no te haya dado. Porque, reconozcámoslo Diego, te he dado todo lo humanamente posible y lo sabemos. Ahora lo ves, mi fragmentación estará a la vista de todos, incluido tú. (...) Te escribo para decirte que te libero de mí. Te ‘aíslo’ de mí. Sé feliz y no intentes verme nunca más. No quiero saber nada de ti ni que sepas nada de mí.”

Frida Kahlo

En julio de 1954, Frida Kahlo falleció. Aunque Diego Rivera tuvo un cuarto matrimonio, con Emma Hurtado, tras la muerte de su amada, no fue lo mismo. Tres años después, Rivera siguió a Kahlo.