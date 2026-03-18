Arelis Uribe: “Veo un panorama lleno de mujeres próceres de la literatura. Creo que la Mistral ha eclipsado a Neruda” Foto: Pablo Vásquez - La Tercera

Hubo un tiempo en que Arelis Uribe escribía cuentos como si fuesen un juego. “Era una época en la que yo publicaba muchas columnas de opinión y estaba aburrida de escribir lo mismo, quería probar otra cosa. Tomé talleres de crónica, cuento y guion. También me interesaba la reflexión política. En ese tiempo trabajaba en una ONG enfocada en la educación pública y militaba en una orgánica feminista. Leía mucha filosofía. Entonces pensé los cuentos como columnas donde la tesis está explicada en actos o como reportajes de mentira. También pensé que la Literatura es la filosofía en movimiento”.

Esos relatos, situados en la marginalidad, en el ser mujer joven y universitaria en la ciudad, se publicaron bajo el nombre de Quiltras, en 2016. Hoy, diez años después, regresan en una nueva edición vía Seix Barral.

-¿Cómo es tu relación con Quiltras a 10 años de su publicación?

Muy buena, con Quiltras nos queremos mucho. Me cuida y le cuido. Me gusta, todavía me conmueven algunas escenas y me río con otras. Ha crecido mucho, ya son diez ediciones alrededor del mundo: tres en Chile, dos en México y una en España, Francia, Colombia, Brasil y Uruguay. Siento mucha gratitud. Lo más lindo es que fue escrito sin mayor pretensión que jugar a la creación.

-¿Cómo ha cambiado tu relación con estas historias desde que las escribiste hasta ahora?

-Creo que ha cambiado mi prosa, mi voz narrativa. Las narradoras de Quiltras son chicas jóvenes de principios del año 2000, perfil que habité. Pero ya no soy una jovencita de veinte años, voy a cumplir cuarenta. Tengo más lecturas, he vivido en otros países, he escrito más. Mi español ya no es el mismo. La mayor distancia entonces es de forma, más que de fondo.

Jueves 12 de junio 2025 Arelis Uribe - Escritora Museo Violeta Parra Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

-Estudiaste periodismo. ¿Cuánto influyó esa carrera en tu camino como escritora?

-Estudié periodismo porque a muy temprana edad decidí que quería vivir de escribir. No tenía claro si ficción, no ficción o academia. No quise estudiar Literatura porque no me vi haciendo clases. Y pasó que a los dieciocho años participé en un taller de la Zona de Contacto de El Mercurio y ahí pensé que el periodismo podía ser un camino. Sin embargo, esta profesión moldeó mi prosa. Quiltras es de frase corta, harto punto seguido, naturalista. Esa es mi semilla y me ha costado salir de ahí. Lo cómico es que devine en literata y ahora más que de escribir, vivo de enseñar, porque igual terminé siendo profe.

-En su momento mencionaste que Quiltras nació desde tus sensibilidades periodísticas: violencia, desigualdad, identidades desde los bordes. ¿Ese enfoque siguen siendo tus ejes creativos principales?

-Los vectores de opresión tramados por el patriarcado, como el racismo, la heteronorma, el capitalismo, la pedofilia o el machismo; son cuestiones que me sensibilizan como humana, no como periodista. El periodismo es una herramienta para canalizar esa sensibilidad. No obstante, sí, aún son esas mis obsesiones. Quiltras es un manifiesto literario contra esa red de vulneraciones. Escribí deliberadamente un libro protagonizado por mujeres jóvenes, morenas, lesbianas y proletarias.

Jueves 12 de junio 2025 Arelis Uribe - Escritora Museo Violeta Parra Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

-¿De qué manera Quiltras fue una respuesta al canon literario chileno de su época?

-El canon es patriarcal, eso quiere decir que está sobrerrepresentado de varones cuicos heterosexuales de tipo europeo. Yo no soy nada de eso, yo vengo de otro lugar. Creo que la gente que conectó con Quiltras es la que no creció en comunas pitucas, que es primera generación universitaria, que se crió sin papá, que es gay, que es de piel oscura, que es feminista. El gesto intencional de escribir desde ese otro lugar es un enfrentamiento directo al canon.

-Quiltras retrata experiencias de mujeres jóvenes y en la periferia. ¿Cómo fue para ti construir esas voces desde adentro y desde afuera?

-Fue muy divertido. En ese tiempo me di cuenta de la importancia de la forma. Estudié mucho, leí para robar. Un consejo del decálogo de Kiko Amat me resonó fuerte: “Escribe como hablas”. Entendí la relación indisoluble entre oralidad y escritura. Entonces quise que mis cuentos sonaran como una amiga confesando un secreto. Eché mano a mi propio léxico. Las narradoras de Quiltras hablan como en ese tiempo hablaba yo.

Jueves 12 de junio 2025 Arelis Uribe - Escritora Museo Violeta Parra Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

-¿Qué aprendiste de talleres literarios que luego te sirvió para construir Quiltras?

-Vengo tomando talleres desde los dieciocho años, de varios géneros. He leído mucha metaliteratura. He aprendido que hay que escuchar cómo habla la gente. Que la prosa es arquitectura y no decoración de interiores. Que contar un cuento es saber guardar un secreto. Que las historias son ciclos. Que para escribir una página primero hay que haber leído cien. Que la tradición literaria existe para ser homenajeada o subvertida. Que la ficción se trata de jugar a ser otro. Y que hay que persistir, porque en esta vida me han dicho no más veces de las que me han dicho sí.

-¿Cómo fue tu evolución como escritora desde Quiltras a tus libros posteriores?

- Dicen que el primer libro contiene todos los demás. Concuerdo. He publicado cuatro libros, todos del mismo ethos. Después de Quiltras apareció Que explote todo, una antología de mis columnas de opinión, que es mi voz autoral más feroz y literal políticamente. Pero en el fondo ahí trato en otro formato las mismas heridas sociales que en Quiltras. Luego apareció Las heridas, una especie de diario íntimo sobre el duelo. Otra vez, los mismos tópicos: la pobreza, las familias rotas, el abandono. En 2025 publiqué el conjunto de cuentos Telepunga, donde la violencia que en Quiltras se insinúa, aquí aparece explícita. Todos estos libros están escritos en chileno coloquial. Mis obsesiones no cambian, lo que cambia es el formato.

Jueves 12 de junio 2025 Arelis Uribe - Escritora Museo Violeta Parra Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

-¿Qué consejos le darías a jóvenes escritoras/ores que están desarrollando sus primeras obras?

-Parafrasearía a Bolaño: leer mucho, escribir mucho y viajar mucho.

-¿Cómo ves el panorama literario actual en comparación a hace 10 años atrás?

-Lo veo lleno de mujeres próceres de la literatura. Creo que la Mistral ha eclipsado a Neruda. Ella es rural, lesbiana, profesora, trotamundos, autodidacta, ambiciosa. Veo cómo se consolida Nona Fernández, cuya obra mezcla lo político y la cultura pop de manera brillante. Veo el crecimiento de Daniela Catrileo y me encanta, porque escribe prosa y poesía desde su subjetividad mapuche, bisexual y proletaria. Y leo con entusiasmo a Belén Fernández Llanos, que es sin duda la mejor prosista de mi generación.