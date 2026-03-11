SUSCRÍBETE
    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    En una íntima confesión, el músico reveló cómo un viejo vinilo de 1956 seguía siendo su refugio favorito para escapar de la fama y volver a las calles de Liverpool.

    Por 
    Equipo de Culto
    John Lennon

    La historia de la música suele presentar a John Lennon como un arquitecto del futuro, un vanguardista, un artista que siempre buscaba romper las barreras del sonido convencional. Sin embargo, detrás de las gafas redondas y el activismo, latía el corazón de ese adolescente de Liverpool que se crió escuchando rock and roll de viejo cuño. Esas tardes en la casa de su tía Mimí oyendo los discos americanos dejando de lado las tareas del Quarry Bank High School, nunca las olvidó.

    Por ello, en una entrevista que concedió muchos años después, cuando ya era un miembro famoso de The Beatles confesó que existía un himno del rock and roll que podía sonar en su tocadiscos una y otra vez sin perder el encanto.

    “Puedo escuchar Be Bop a Lu La una y otra vez”, confesó el músico, refiriéndose al clásico de Gene Vincent de 1956. “Cada vez que suena, cambio de tema. Y todavía tengo el disco”, aseguraba. De hecho, grabó su propia versión del tema en su accidentado álbum solista Rock ‘n’ Roll (1975).

    Pero el viaje nostálgico de Lennon no terminaba en Vincent. El “Rey” también ocupaba un lugar sagrado en su memoria auditiva. John relató en esa misma entrevista cómo un encuentro fortuito con una melodía de Elvis Presley lo desarmó por completo: “Cuando escucho a Elvis... lo oí cantar I Want You, I Need You, I Love You el otro día, y me sentí en el cielo".

    Para el exBeatle, estas audiciones no eran simples ejercicios de apreciación musical, sino un vínculo directo con sus raíces. “Claro, estaba volviendo a mi juventud y recordando lo que estaba pasando cuando escuché ese disco”, admitía con la vulnerabilidad de quien se sabe humano antes que leyenda.

