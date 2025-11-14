“Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

Una experiencia inmersiva. Así se siente desde el primer segundo en que cruzas la gran puerta roja de Netflix House , el primer parque temático que la empresa acaba de inaugurar en Filadelfia , Estados Unidos, y que busca posicionarse como un destino turístico no solo para los lugareños, sino para sus fanáticos de Chile y el mundo.

Después de haber permanecido por más de una década en la pantalla, Marian Lee, directora global de Marketing de Netflix, dice en conversación con La Tercera que esta inauguración es uno de los grandes pasos que están tomando para vincularse con sus espectadores de forma más cercana.

Esta es “la primera vez que estamos saliendo de tu living” , dice Lee.

Y es que dentro del nuevo parque temático, los visitantes van a poder ser protagonistas de sus series favoritas, como One Piece, Merlina, Squid Games, Stranger Things, entre otros grandes títulos, a través de juegos, escenarios y hasta con la comida.

Con decoraciones ostentosas, colores y luces, Netflix House nos dio la bienvenida para conocer de cerca la experiencia. Esto fue lo que vimos.

Cómo es Netflix House, el nuevo parque temático de Netflix

Contrario a las cálidas temperaturas en la primavera de Chile, en King of Prussia —una localidad a 30 kilómetros del centro de Filadelfia, Pensilvania— el frío se siente hasta los huesos.

Es pleno noviembre, otoño en Estados Unidos, y nos reunimos con un grupo de prensa en la puerta de la flamante Netflix House, situada en el King of Prussia Mall, uno de los centros comerciales más grandes del país .

Este último dato es una de las razones por las que Netflix decidió abrir su primer parque temático en Filadelfia.

Marian Lee comenta a La Tercera que el objetivo de la plataforma siempre fue estar en una ciudad grande. Y aunque muchos podrían pensar rápidamente en Nueva York o Los Ángeles, la empresa optó por las bondades de Filadelfia (y porque gran parte de sus fanáticos están ubicados allí o cerca).

El King of Prussia Mall está conectado no solo con el centro de la ciudad, sino también con localidades cercanas, como Washington D.C, Nueva York, Nueva Jersey, Baltimore, entre otros.

Lee asegura que parte de la estrategia es esa, “ser un ancla y poder traer gran tráfico” de personas a su parque.

Además, necesitaban un espacio grande para todo lo que soñaban crear. Y para hacerse una mejor idea del espacio que necesitaban, la Netflix House hoy tiene el tamaño de un estadio de fútbol (9.290 metros cuadrados aproximadamente).

En dos grandes pisos, están repartidos Netflix Bites —el restaurante que tiene comida y bebidas inspiradas o que aparecen en las series—, una tienda para comprar una amplia gama de souvenirs, un teatro TUDUM, una sala de escape de One Piece, una feria de juegos de Merlina y hasta un minigolf.

“Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming. Foto: La Tercera.

Durante el paseo, también hay espacios para sacarse divertidas fotografías con fondos de Emily en París, Bridgerton, Squid Games, KPop Demon Hunters, Stranger Things, entre otros.

El acceso al restaurante y a la tienda de merchandising es gratis . El resto de las atracciones tiene un precio, que va desde los 39 dólares (cerca de $36.000) por persona.

Las mejores atracciones de Netflix House en Filadelfia

La Tercera probó dos de las atracciones que ofrece Netflix House en su inauguración: el escape room o sala de escape de One Piece, y la feria de juegos de Merlina.

En el primero, con un grupo que puede ir de seis a 12 personas, nos convertimos en piratas de verdad para encontrar el tesoro más buscado. Pero no fue fácil: en equipo, tuvimos que resolver una serie de acertijos que pusieron a prueba nuestras habilidades de detectives y el sentido común.

Después de unos 55 minutos y tras atravesar las distintas salas temáticas, finalmente ganamos, pero pusieron un precio sobre nuestras cabezas y nos convertimos en los piratas más buscados.

De regalo, te llevas una fotografía impresa de “Se busca” con tu rostro.

“Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming. Foto: La Tercera.

Como segunda atracción, nos adentramos en la pieza de Merlina y Enid, en Nevermore. Tal cual como en la serie, la sala está dividida en dos: el espacio rosado, lleno de peluches y alegría de Enid, y el lúgubre y gótico dormitorio de Merlina.

“Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming. Foto: La Tercera.

Pero no termina ahí: Merlina te invita a visitar un espacio en el universo de Nevermore, donde hay los típicos juegos de feria, y réplicas de la oficina de directores de la escuela y la sala de clases donde hacen experimentos extraños.

Al entrar al lugar, te ofrecen una bolsa con monedas que podrás gastar a tu gusto, según los juegos en los que quieras participar.

“Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming. Foto: La Tercera.

Según explican desde Netflix, las atracciones podrían cambiar según temporadas y éxito de los títulos de la plataforma de streaming.

¿Podría haber una Netflix House en Chile?

Filadelfia queda bastante lejos de Chile. No obstante, este primer paso de Netflix podría abrir la puerta a la creación de más parques temáticos repartidos en el mundo, para llevar la experiencia a la mayor cantidad de fanáticos posibles.

Lee asegura que “nos encantaría estar en todas las ciudades grandes”, y también adaptar las atracciones según los gustos de cada cultura y país.

Hasta ahora, en los planes cercanos está abrir dos casas más en Estados Unidos: una en Dallas, y otra en Las Vegas.

Aunque todavía podrían faltar varios años para tener un parque de Netflix en Latinoamérica, las respuestas de Lee y el equipo de Netflix son positivas.