SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

¿Buscas la plataforma de streaming que mejor se ajuste a tus gustos y presupuesto? Aquí encontrarás un resumen con los planes y precios de suscripciones en un solo lugar para que elijas con facilidad.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Para muchos, ver una serie, película o documental acompañado de un bowl de cabritas o papas fritas es el plan ideal. Y según los gustos, cada quien tiene su plataforma de streaming favorita. Pero, ¿cuál es el precio de cada suscripción?

Tener un plan en cada una al mismo tiempo puede ser un gasto importante, por lo que, desde La Tercera, recomendamos explorar los títulos que queremos mirar y, a partir de allí, tomar la decisión de contratar una suscripción mensual (o anual).

Además, para que elijas la que mejor se adapta a tu presupuesto, te dejamos los precios de todas las plataformas de streaming disponibles en Chile, junto a lo que incluye cada suscripción.

¿Cuál es tu plan ideal?

1. Netflix

Netflix es uno de los streaming más populares en Chile y a nivel mundial. Ofrece una amplia variedad de películas, series, documentales y contenido original. Según establece en su página web, le ofrece a los chilenos tres tipos de planes:

La reina Charlotte, una aclamada serie original de Netflix.

Básico: 7.190 CLP al mes.

  • Juegos móviles, series y películas sin publicidad.
  • Resolución del streaming en 720p (HD).
  • Puedes ver y descargar contenido en 1 dispositivo a la vez.

Estándar: 9.990 CLP al mes.

  • Juegos móviles, series y películas sin publicidad.
  • Resolución del streaming en 1080p (Full HD).
  • Puedes ver y descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.
  • Puedes agregar 1 miembro extra que no viva contigo por 2.890 CLP al mes.

Premium: 12.990 CLP al mes.

  • Juegos móviles, series y películas sin publicidad.
  • Resolución del streaming en 4K (Ultra HD + HDR).
  • Puedes ver contenido en 4 dispositivos a la vez y descargar en 6.
  • Puedes agregar 2 miembros extra que no vivan contigo por 2.890 CLP al mes c/u.
  • Audio espacial de Netflix (tecnología de sonido envolvente).

2. Disney+ (fusión con Star+)

Desde junio de 2024, Disney se fusionó con la otra plataforma de streaming, Star, creando así Disney+. Es decir, tu suscripción en Disney incluirá siempre el contenido que solía estar únicamente en Star.

Mufasa, uno de los últimos títulos icónicos de Disney+.

En esta plataforma, podrás elegir entre tres planes:

Estándar con anuncios: 8.490 CLP al mes.

  • Selección de canales de ESPN (ESPN e ESPN3).
  • 2 dispositivos para ver en simultáneo.

Estándar: 10.390 CLP al mes.

  • Selección de canales de ESPN (ESPN e ESPN3).
  • Películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.
  • 2 dispositivos para ver en simultáneo.
  • Descargas para ver contenido sin conexión.
  • Resolución Full HD.

Premium: 14.190 CLP al mes.

  • Todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes.
  • Películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.
  • 4 dispositivos para ver en simultáneo.
  • Descargas para ver contenido sin conexión.
  • Resolución en 4K Ultra HD.

3. HBO

HBO Max es la plataforma de streaming que, por un tiempo, eligió llamarse solo Max pero que retornó a su nombre original. Integra el contenido de HBO con el de Discovery y otras marcas de Warner Bros. Y ofrece tres tipos de planes para disfrutar de sus contenidos:

La aclamada serie The Last Of Us está en Max.

Básico con anuncios: 5.390 CLP por mes.

  • 2 dispositivos para ver en simultáneo.
  • Resolución Full HD.
  • Anuncios. A tener en cuenta, mientras estés viendo una serie o película, podrán aparecer anuncios en medio del streaming.

Estándar: 7.190 CLP por mes.

  • 2 dispositivos para ver en simultáneo.
  • Resolución Full HD.
  • 30 descargas para disfrutar sin conexión.
  • Sin anuncios.

Platino: 8.990 CLP por mes.

  • 4 dispositivos para ver en simultáneo.
  • Resolución 4K Ultra HD.
  • Audio Dolby Atmos.
  • 100 descargas para disfrutar sin conexión.
  • Sin anuncios.

4. Apple TV+

Apple TV+ es la plataforma de streaming de Apple que ofrece contenido original exclusivo, incluyendo series, películas y documentales de alta calidad. La marca ofrece un único plan:

Ted Lasso, una popular serie original de Apple TV+.

Suscripción normal: 4.990 CLP al mes.

  • Puede compartirse con hasta 5 familiares.
  • Sin anuncios.
  • Sonido Dolby Atmos.
  • Resolución HDR 4K.
  • Descargas para disfrutar sin conexión.

Además, si recientemente compraste un dispositivo Apple (como un iPhone, Apple Watch, iPad, Macbook, etc., podrás disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+).

Y si tienes Apple Music para estudiantes, tendrás una suscripción gratuita a Apple Tv+.

Actualmente, hay una promoción de los primeros 3 meses de suscripción por solo 990 CLP por mes.

5. Amazon Prime Video

En Chile, Prime Video ha ganado popularidad por su catálogo diverso y su enfoque en producciones locales. Esta plataforma un único plan mensual con el que puedes disfrutar todos sus beneficios:

La serie de drama familiar This is us en Amazon Prime.

Mensual: 6.490 CLP al mes.

  • Acceso a Prime Video y beneficios de Amazon Prime
  • Calidad hasta 4K UHD.
  • Múltiples dispositivos​ para ver en simultáneo.

6. MUBI

La plataforma idónea para quienes disfrutan del cine independiente y de muchos títulos nominados a importantes premios es, sin duda, MUBI. Esta cuenta con un único plan para suscripción:

Perfect Days, una de las películas mejor puntuadas de MUBI.

Mensual: 6.900 CLP al mes.

  • “Cine grandioso” para ver en cualquier momento.
  • Descarga de películas (con iOS o Android).
  • Sin anuncios.

7. Paramount+

Si te gustan los títulos de marcas reconocidas como Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS, Showtime y Paramount Pictures, este plan de Paramount+ puede ser ideal para ti.

La serie iCarly en Paramount+.

Mensual: 4.299 CLP al mes

  • 2 dispositivos para ver en simultáneo.
  • HD en títulos seleccionados.
  • Descarga de contenido para disfrutar sin conexión.

8. Crunchyroll

Si eres más de animé, Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en este tipo de contenido. Ofrece una extensa biblioteca de series y películas de anime, incluyendo títulos populares como One Piece, Naruto, Demon Slayer, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen.

El popular animé One Piece en Crunchyroll.

Puedes elegir entre estos dos planes:

Fan: 3.990 CLP al mes + impuestos.

  • Todo el catálogo disponible sin anuncios y de los nuevos episodios poco después de su emisión en Japón.
  • 1 dispositivo para ver en simultáneo.

Mega Fan: 4.990 CLP al mes + impuestos

  • Todo el catálogo disponible sin anuncios y de los nuevos episodios poco después de su emisión en Japón.
  • 4 dispositivos para ver en simultáneo.
  • Descarga de contenido para disfrutar sin conexión.
  • Crunchyroll Game Vault (catálogo de juegos gratuitos).

9. Zapping

Zapping es una plataforma chilena de televisión por internet (IPTV) que ofrece una alternativa al cable tradicional. Con sus suscripciones, puedes ver canales en vivo (incluidos los nacionales) a través de internet sin necesidad de decodificadores ni antenas.

Todos los precios de las plataformas de streaming en un solo lugar: Netflix, Disney+, Max y más

Estos son los 4 planes que ofrece:

Nacional: 7.900 CLP al mes (el primer mes 5.900 CLP).

  • 65 canales.

Fútbol: 18.900 CLP al mes (el primer mes 16.900 CLP).

  • 70 canales.
  • TNT Sports Premium.
  • Max (con anuncios).

Plus: 19.900 CLP al mes (el primer mes 17.900 CLP).

  • 140 canales.

Max (con anuncios).

Cine: 24.900 CLP al mes (el primer mes 21.900 CLP).

  • 150 canales.
  • Max (sin anuncios).
  • HBO pack.

*Puedes tener hasta 5 dispositivos en simultáneo con cada plan.

10. OndaMedia

Como bonus, está OndaMedia, una plataforma chilena del Ministerio de las Culturas que es 100% libre de pago e incluye en su catálogo distintas películas, documentales y cortometrajes nacionales.

La icónica película La Nana en OndaMedia.

Se puede descargar la aplicación para iOS o Android. También está disponible para descargar en algunos televisores.

Lee también:

Más sobre:StreamingPlanes de streamingSeriesPelículasNetflixMaxHBO MaxHBODisney+DisneyAmazon PrimeMUBIApple TV+Paramount+StarCrunchyrollZappingOndaMediaSuscripción streamingCuánto cuesta suscribirseConsumoLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Sigue la tensión en el comando: Bárbara Figueroa defiende que crítica de Carmona “fue un planteamiento persistente que hizo el PC”

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles
Negocios

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B
El Deportivo

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Cobresal por la Liga de Primera

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte
Mundo

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Muere destacado atleta palestino Allam Abdullah mientras intentaba obtener alimento en Gaza

Crece cantidad de rabinos que critican las acciones de Israel en Gaza

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile