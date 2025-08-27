Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Para muchos, ver una serie, película o documental acompañado de un bowl de cabritas o papas fritas es el plan ideal. Y según los gustos, cada quien tiene su plataforma de streaming favorita. Pero, ¿cuál es el precio de cada suscripción?

Tener un plan en cada una al mismo tiempo puede ser un gasto importante , por lo que, desde La Tercera, recomendamos explorar los títulos que queremos mirar y, a partir de allí, tomar la decisión de contratar una suscripción mensual (o anual).

Además, para que elijas la que mejor se adapta a tu presupuesto, te dejamos los precios de todas las plataformas de streaming disponibles en Chile , junto a lo que incluye cada suscripción.

¿Cuál es tu plan ideal?

1. Netflix

Netflix es uno de los streaming más populares en Chile y a nivel mundial. Ofrece una amplia variedad de películas, series, documentales y contenido original. Según establece en su página web, le ofrece a los chilenos tres tipos de planes:

La reina Charlotte, una aclamada serie original de Netflix.

Básico: 7.190 CLP al mes.

Juegos móviles, series y películas sin publicidad.

Resolución del streaming en 720p (HD).

Puedes ver y descargar contenido en 1 dispositivo a la vez.

Estándar: 9.990 CLP al mes.

Juegos móviles, series y películas sin publicidad.

Resolución del streaming en 1080p (Full HD).

Puedes ver y descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.

Puedes agregar 1 miembro extra que no viva contigo por 2.890 CLP al mes.

Premium: 12.990 CLP al mes.

Juegos móviles, series y películas sin publicidad.

Resolución del streaming en 4K (Ultra HD + HDR).

Puedes ver contenido en 4 dispositivos a la vez y descargar en 6.

Puedes agregar 2 miembros extra que no vivan contigo por 2.890 CLP al mes c/u.

Audio espacial de Netflix (tecnología de sonido envolvente).

2. Disney+ (fusión con Star+)

Desde junio de 2024, Disney se fusionó con la otra plataforma de streaming, Star, creando así Disney+. Es decir, tu suscripción en Disney incluirá siempre el contenido que solía estar únicamente en Star.

Mufasa, uno de los últimos títulos icónicos de Disney+.

En esta plataforma, podrás elegir entre tres planes:

Estándar con anuncios: 8.490 CLP al mes.

Selección de canales de ESPN (ESPN e ESPN3).

2 dispositivos para ver en simultáneo.

Estándar: 10.390 CLP al mes.

Selección de canales de ESPN (ESPN e ESPN3).

Películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

2 dispositivos para ver en simultáneo.

Descargas para ver contenido sin conexión.

Resolución Full HD.

Premium: 14.190 CLP al mes.

Todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes.

Películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

4 dispositivos para ver en simultáneo.

Descargas para ver contenido sin conexión.

Resolución en 4K Ultra HD.

3. HBO

HBO Max es la plataforma de streaming que, por un tiempo, eligió llamarse solo Max pero que retornó a su nombre original. Integra el contenido de HBO con el de Discovery y otras marcas de Warner Bros. Y ofrece tres tipos de planes para disfrutar de sus contenidos:

La aclamada serie The Last Of Us está en Max.

Básico con anuncios: 5.390 CLP por mes.

2 dispositivos para ver en simultáneo.

Resolución Full HD.

Anuncios. A tener en cuenta, mientras estés viendo una serie o película, podrán aparecer anuncios en medio del streaming.

Estándar: 7.190 CLP por mes.

2 dispositivos para ver en simultáneo.

Resolución Full HD.

30 descargas para disfrutar sin conexión.

Sin anuncios.

Platino: 8.990 CLP por mes.

4 dispositivos para ver en simultáneo.

Resolución 4K Ultra HD.

Audio Dolby Atmos.

100 descargas para disfrutar sin conexión.

Sin anuncios.

4. Apple TV+

Apple TV+ es la plataforma de streaming de Apple que ofrece contenido original exclusivo, incluyendo series, películas y documentales de alta calidad. La marca ofrece un único plan:

Ted Lasso, una popular serie original de Apple TV+.

Suscripción normal: 4.990 CLP al mes.

Puede compartirse con hasta 5 familiares.

Sin anuncios.

Sonido Dolby Atmos.

Resolución HDR 4K.

Descargas para disfrutar sin conexión.

Además, si recientemente compraste un dispositivo Apple (como un iPhone, Apple Watch, iPad, Macbook, etc., podrás disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+).

Y si tienes Apple Music para estudiantes, tendrás una suscripción gratuita a Apple Tv+.

Actualmente, hay una promoción de los primeros 3 meses de suscripción por solo 990 CLP por mes.

5. Amazon Prime Video

En Chile, Prime Video ha ganado popularidad por su catálogo diverso y su enfoque en producciones locales. Esta plataforma un único plan mensual con el que puedes disfrutar todos sus beneficios:

La serie de drama familiar This is us en Amazon Prime.

Mensual: 6.490 CLP al mes.

Acceso a Prime Video y beneficios de Amazon Prime

Calidad hasta 4K UHD.

Múltiples dispositivos​ para ver en simultáneo.

6. MUBI

La plataforma idónea para quienes disfrutan del cine independiente y de muchos títulos nominados a importantes premios es, sin duda, MUBI. Esta cuenta con un único plan para suscripción:

Perfect Days, una de las películas mejor puntuadas de MUBI.

Mensual: 6.900 CLP al mes.

“Cine grandioso” para ver en cualquier momento.

Descarga de películas (con iOS o Android).

Sin anuncios.

7. Paramount+

Si te gustan los títulos de marcas reconocidas como Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS, Showtime y Paramount Pictures, este plan de Paramount+ puede ser ideal para ti.

La serie iCarly en Paramount+.

Mensual: 4.299 CLP al mes

2 dispositivos para ver en simultáneo.

HD en títulos seleccionados.

Descarga de contenido para disfrutar sin conexión.

8. Crunchyroll

Si eres más de animé, Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en este tipo de contenido. Ofrece una extensa biblioteca de series y películas de anime, incluyendo títulos populares como One Piece, Naruto, Demon Slayer, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen.

El popular animé One Piece en Crunchyroll.

Puedes elegir entre estos dos planes:

Fan: 3.990 CLP al mes + impuestos.

Todo el catálogo disponible sin anuncios y de los nuevos episodios poco después de su emisión en Japón.

1 dispositivo para ver en simultáneo.

Mega Fan: 4.990 CLP al mes + impuestos

Todo el catálogo disponible sin anuncios y de los nuevos episodios poco después de su emisión en Japón.

4 dispositivos para ver en simultáneo.

Descarga de contenido para disfrutar sin conexión.

Crunchyroll Game Vault (catálogo de juegos gratuitos).

9. Zapping

Zapping es una plataforma chilena de televisión por internet (IPTV) que ofrece una alternativa al cable tradicional. Con sus suscripciones, puedes ver canales en vivo (incluidos los nacionales) a través de internet sin necesidad de decodificadores ni antenas.

Estos son los 4 planes que ofrece:

Nacional: 7.900 CLP al mes (el primer mes 5.900 CLP).

65 canales.

Fútbol: 18.900 CLP al mes (el primer mes 16.900 CLP).

70 canales.

TNT Sports Premium.

Max (con anuncios).

Plus: 19.900 CLP al mes (el primer mes 17.900 CLP).

140 canales.

Max (con anuncios).

Cine: 24.900 CLP al mes (el primer mes 21.900 CLP).

150 canales.

Max (sin anuncios).

HBO pack.

*Puedes tener hasta 5 dispositivos en simultáneo con cada plan.

10. OndaMedia

Como bonus, está OndaMedia, una plataforma chilena del Ministerio de las Culturas que es 100% libre de pago e incluye en su catálogo distintas películas, documentales y cortometrajes nacionales.

La icónica película La Nana en OndaMedia.

Se puede descargar la aplicación para iOS o Android. También está disponible para descargar en algunos televisores.