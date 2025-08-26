Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

Cada año se celebra el Día del Gamer para conmemorar la importancia de los videojuegos y la cultura del gaming en el mundo.

En el caso de Chile, un 56% de la población juega videojuegos con alta presencia en todas las generaciones, siendo la Generación Z la predominante (69%), según datos de Kantar IBOPE Media.

La consultora detalla en el estudio “Target Group Index” que el smartphone es el dispositivo más utilizado entre los gamers chilenos (65%), seguido por consolas (33%) y computadores (32%).

Y un 21% de los jugadores pasan —por día— entre 3 y 5 horas frente a los videojuegos .

Día del Gamer: ¿Por qué se celebra el 29 de agosto?

La fecha del festejo fue establecida en 2008 por algunas revistas especializadas en el rubro, a modo de reconocer a la industria de los videojuegos como un fenómeno cultural y económico.

Como contexto, el Día del Gamer coincidió con la séptima generación de consolas que comenzó en 2005 con el lanzamiento de Xbox 360 de Microsoft y continuó con el lanzamiento de PlayStation 3 de Sony y Wii de Nintendo en noviembre del 2006.

Se trata de un periodo de gran auge para los videojuegos, con la consolidación de catálogos, franquicias y un mercado capaz de movilizar —incluso casi dos décadas después— ventas superiores a 230 millones de dólares , según datos de consultoras especializadas y reportes de la industria.

Ahora, jugar videojuegos puede resultar un pasatiempo caro, pero nuestras recomendaciones te brindarán una mejor experiencia donde más importa y sin gastar de más.

Hemos probado decenas de monitores, consolas y accesorios para juegos. Acá seleccionamos varios que están en oferta o con importantes descuentos .

Guía de monitores, celulares y accesorios para videojuegos

Una selección para el Día del Gamer con productos en oferta desde los seis mil pesos chilenos.

Inmersión total

Para quienes juegan en consolas de última generación y buscan una experiencia cinematográfica, por ejemplo, a propósito del lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la Xiaomi TV A Pro 75 2026 ofrece una pantalla de 75 pulgadas y resolución 4K UHD (3840 x 2160px), con un nivel de detalle asombroso en el segmento de gama media-alta.

Su compatibilidad con tecnologías como HDR10+ y el formato de alto rango dinámico HLG asegura una gama de colores vibrante y un contraste profundo, permitiendo apreciar cada sombra y cada destello tal como los desarrolladores lo concibieron, con una tasa de refresco de 120 Hz en el modo juego.

Encuéntralo en este link (ref. $659.990).

Juega en 3D sin lentes

Una experiencia de otra dimensión. Eso es lo que propone el monitor Odyssey 3D G90XF de Samsung , una pantalla 4K hecha para el gaming con tasa de refresco de 165 Hz y la mejor calidad de imagen 3D sin necesidad de anteojos especiales .

De la mano de una tecnología de seguimiento ocular y algoritmos de mapeo visual, el monitor crea efectos de profundidad en 3D. En La Tercera probamos el efecto jugando The First Berserker: Khazan y el resultado es impactante, aunque la cantidad de juegos disponibles es bastante limitada (al menos a la fecha de esta nota).

Otra limitación es que la conversión 3D de otros videos es compatible únicamente con tarjetas gráficas NVIDIA (y se recomienda RTX 3080 o superior). En cuanto a CPU, demanda Intel i7 o superior, o un AMD Ryzen 7 1700X o superior.

Encuéntralo en este link (ref. $999.990).

El festejado también puede elegir

Si te cuesta escoger un buen regalo, quizá esta sea una gran alternativa para ti. Con las tarjetas regalo de Xbox y Microsoft, el “regalado” podrá elegir entre una amplia selección no solo de películas y series de TV, sino que también juegos y dispositivos de alta calidad.

Las tarjetas regalo pueden usarse en cualquier Microsoft Store, ya sea en línea, en Windows o en Xbox. Además, no hay fechas de expiración ni gastos adicionales de los que preocuparse.

Y podrás ocuparla, por ejemplo, en juegos disponibles en Xbox Game Pass, el servicio de suscripción para videojuegos de Microsoft que permite acceder a una enorme biblioteca de títulos, desde consolas como la Xbox Series X, Rog Xbox Ally o un PC.

Encuéntralas en este link (ref. desde $10.000).

Para iniciarse

La firma taiwanesa ASUS tiene a precio rebajado un equipo pensado para quienes buscan iniciarse en el mundo del gaming sin comprometer rendimiento pese al precio de entrada.

Se trata de la ASUS TUF Gaming A15 que presenta un setup con procesador AMD Ryzen 7, tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2050 y pantalla con tasa de refresco de 144 Hz , ideal para juegos y multitarea fluida.

Hablamos de una laptop con conectividad Wi-Fi 6 y teclado retroiluminado RGB, sin desperdicio alguno.

Encuéntrala en este link (ref. $699.990).

Nostalgia por el tarreo

Para los amantes de la cultura gamer, existe un lugar que es lo más cercano al paraíso. Se trata del Movistar GameClub, la cadena de clubes gamers que hoy cuenta con tres sedes: dos en Santiago y una en Concepción.

Nuestra recomendación va por el espacio del Mallplaza Vespucio, que es lo más parecido al epicentro de la cultura gamer en Chile , es decir, un espacio con consolas PS5 y computadores para jugar en comunidad, además de contar con servicio técnico para PC y periféricos, gastronomía orientada al gamer, venta de productos tecnológicos (está por ejemplo el TaTaCon, un mando especial con forma de taiko japonés) y eventos todas las semanas.

Encuéntrala en este link (ref. $5.990).

Juega en cualquier parte

Lanzado este año en Singapur, el POCO F7 es el teléfono gamer de Xiaomi y compite en la gama premium gracias a su procesador Snapdragon 8 Gen 3, batería de 6.000 mAh y pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas .

Destacamos sobre todo su conveniente precio que incluye especificaciones como la pantalla CrystalRes AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, ofreciendo una jugabilidad increíblemente suave y una respuesta táctil inmediata.

¿Y cómo anda la temperatura? La serie POCO ha optimizado el sistema de refrigeración LiquidCool para mantener el dispositivo a una temperatura ideal durante largas e intensas sesiones de juego, evitando la caída de rendimiento.

Encuéntralo en este link (ref. desde $599.990).

La mejor consola de la actual generación

Después de haber probado por varias semanas la Nintendo Switch 2 y durante meses la XBOX Series X, podemos concluir que la PlayStation 5 mantiene la posición dominante en la actual generación de consolas por varias razones .

No solo su control profesional Dual Sense Edge ofrece una jugabilidad superior, la consola de Sony cuenta además con una experiencia de usuario diseñada ampliamente para la inmersión (esto alcanza un nivel mejorado en la versión Pro), hasta un catálogo de juegos exclusivos aclamados no solo por la crítica.

Si hubiera que sumar otros argumentos a la discusión, en hardware y ecosistema PS5 es superior al resto de consolas. El control DualSense incorpora retroalimentación háptica avanzada, que permite a los jugadores sentir una gama de texturas y sensaciones sutiles y detalladas. Los gatillos adaptativos ofrecen niveles variables de fuerza y tensión, simulando acciones como presionar el freno de un auto de carreras o el gatillo de un arma con una precisión a la altura de los avances tecnológicos. Y con tasas de transferencia de datos de 5,5 GB/s, la SSD de PS5 permite tiempos de carga casi instantáneos, eliminando virtualmente las largas esperas y permitiendo a los desarrolladores crear mundos de juego más grandes, detallados y sin interrupciones.

Finalmente, los juegos exclusivos han sido un pilar fundamental en el éxito de las consolas de Sony, y la PS5 continúa con la tradición: Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Death Stranding 2, Astro Bot, Ghost of Tsushima y Returnal no solo han sido éxitos comerciales.

Encuéntrala en este link (ref. $549.989).

La potencia de un nuevo competidor

La gama alta tiene un competidor relativamente nuevo en Chile. Se trata de la firma china HONOR y su Magic7 Pro, un equipo que cuenta con chipset Snapdragon 8 Elite de última generación y hasta 12 GB de RAM , es decir, potencia de procesamiento de vanguardia ideal para juegos móviles exigentes como Genshin Impact, Fortnite o Warzone.

Además, gracias al sistema de refrigeración Ultra Wide Area Cooling System, el rendimiento es sostenido para partidas largas. Y cuenta con pantalla OLED de 6,8 pulgadas, tasa de refresco de hasta 120 Hz para animaciones suaves y experiencia visual fluida, junto con una batería duradera para la autonomía que precisan los videojuegos AAA y carga rápida (100 W por cable).

Encuéntralo en este link (ref. desde $1.099.990).

Juega en tu iPhone con hasta cinco familiares

Apple Arcade es un servicio de juegos por suscripción disponible en todo el mundo para dispositivos como iPhone, iPad y macs. Cuenta con más de 180 juegos sin publicidad ni micropagos dentro de la app, con una curatoría que incluye nuevos estrenos todo el tiempo y la posibilidad de compartir la suscripción con hasta cinco familiares.

Encuéntralo en este link (ref. desde $4.990).

Inmersión nivel OLED

El modelo 2025 del Odyssey OLED G8 de Samsung es un monitor gamer de calidad de imagen superior, situado en la gama alta del segmento gracias a la tecnología de panel QD-OLED con negros precisos y colores de alta fidelidad.

Cuenta con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) para una jugabilidad extremadamente fluida y nítida, eliminando el desenfoque de movimiento y el efecto fantasma, crucial para los juegos de ritmo rápido y competitivos.

¿La resolución? UHD (4K) de 3840 x 2160 en una pantalla de 32 pulgadas con una densidad de pixeles muy alta, lo que resulta en imágenes increíblemente detalladas y nítidas tanto en juegos como en aplicaciones profesionales. Es ideal, por ejemplo, para títulos ricos en detalles como Forza Motorsport o shooters del tipo Warzone y Fortnite. Es nuestro recomendado para irse a la segura en rendimiento y duración.

Encuéntralo en este link (ref. $999.990).

Memorias USB con juego de regalo

A propósito de la última película de Los Pitufos, Sandisk presenta dispositivos de almacenamiento con diseños inspirados en tres personajes icónicos: Pitufo Filósofo (64GB), Papá Pitufo (128GB) y Pitufina (256GB).

Diseñadas para almacenar fotos, videos y juegos, las nuevas unidades ofrecen velocidades de lectura de hasta 130 MB/s, lo que garantiza transferencias de archivos rápidas y eficientes. Además, cada USB incluye un código para canjear el juego Los Pitufos: Misión Vilhoja , disponible en Steam.

Encuéntralos en este link (ref. desde $11.990).

Hecho para Valorant

La línea OMEN es el tope de gama de las laptops gamer que ofrece la conocida marca estadounidense HP. Entre sus recomendados encontramos al OMEN 16, una laptop con procesador AMD Ryzen 9, gráficos NVIDIA GeForce RTX 4070, una pantalla inmersiva de 16.1 pulgadas y hasta 165 Hz FHD libre de parpadeo con sistema de enfriamiento mejorado.

Como dato, la línea OMEN es partner oficial del videojuego Valorant, el shooter táctico en primera persona que es, además, uno de los títulos más jugados de la firma Riot Games.

Encuéntralo en este link (ref. desde $1.999.990).