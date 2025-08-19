Ya se encuentran disponibles en la app Apple Arcade cuatro nuevos juegos exclusivos que amplían el catálogo de más de 200 títulos para usuarios de iPhone, Mac o iPad.

Se trata de los títulos Play-Doh World, para crear personajes únicos que cobran vida estirando, aplastando o estrujando; Worms Across Worlds, de la clásica franquicia de culto Worms; Let’s Go Mightycat!, sobre puzzles 3D, y Everybody Shogi, un dinámico título de estrategia basado en un juego de mesa japonés.

Este es el detalle de los lanzamientos de Apple para agosto de 2025 en Arcade.

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

Play-Doh World (Scary Beasties)

Exclusivo de Apple Arcade, Play-Doh World permite crear personajes únicos y verlos cobrar vida . Es perfecto para niños que quieran explorar, crear y jugar. Ya sea moldeando, estirando, aplastando o estrujando, los menores están invitados a dar rienda suelta a su imaginación con actividades creativas y juegos divertidos, desde inventar locos animales de zoológico hasta diseñar extravagantes peinados de peluquería.

Worms Across Worlds (Team17 y Behaviour Interactive)

Por fin llega la evolución de la aclamada saga Worms. Cuando los experimentos del profesor Worminkle ponen en riesgo la realidad, los queridos guerreros invertebrados se lanzan a una aventura a través de cinco dimensiones radicalmente distintas. Los jugadores perseguirán al científico loco en este juego de acción por turnos. Ya sea que peleen en solitario u organicen cuatro equipos en el épico y caótico modo multijugador, cada desafío y dimensión acerca al jugador a detener el camino de destrucción del profesor. Worms Across Worlds es la nueva evolución de la premiada franquicia en una alocada aventura a través de universos alternativos extraños y maravillosos .

Let’s Go Mightycat! (PONOS Corporation)

Un gato común y corriente se convierte en un insólito héroe cuando una entidad todopoderosa lo transforma en el conquistador más adorable del universo. En este juego derivado del exitoso The Battle Cats, con una variedad de desafiantes niveles de puzzle, cada toque en la pantalla acerca a los jugadores al objetivo final : hacer que cada planeta en el cosmos esté bajo el control de las adorables y poderosas patas del Imperio Gato.

Everybody Shogi (AltPlus Inc.)

Llega la versión rediseñada del clásico juego de mesa de estrategia japonés . Con una combinación de elementos visuales coloridos, controles intuitivos y cautivantes niveles de puzzle, el juego presenta una versión casual del shogi sin perder el aspecto estratégico. Con partidas en tiempo real contra jugadores de todo el mundo y un juego cruzado fluido entre plataformas, los jugadores podrán disfrutar de desafíos diarios, desbloquear diseños de piezas únicos y crear mazos personalizados.

Qué es Apple Arcade, precio y dispositivos compatibles

En Chile, Apple Arcade está disponible por $4.990 mensuales a contar del segundo mes (ya que cuenta con un mes de prueba gratis).

Además, quienes compren un nuevo iPhone, iPad, Mac o Apple TV obtienen tres meses de Apple Arcade gratuitos.

La suscripción a Apple Arcade permite que hasta seis personas de un mismo grupo familiar tengan acceso ilimitado a todos los juegos del catálogo, y es parte de los planes mensuales de Apple One: Individual ($9.390 CLP) y Familiar ($11.990 CLP).