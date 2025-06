Estas son las mejores series de 2025, según The New York Times

El periódico estadounidense The New York Times publicó un listado con las series que –a juicio del medio– son las mejores que se han estrenado en lo que va de 2025 .

Si bien durante el año se habló mucho de dos series en particular como “The White Lotus” y “The Last of Us”, el periódico neoyorquino privilegió otras por encima.

A continuación, se enumerarán las nueve series que están presentes en esta lista con las reseñas del diario estadounidense, la opinión de los usuarios en páginas especializadas y en qué plataforma de streaming se encuentra.

Cuáles son las mejores series

La primera producción escogida fue la segunda temporada de “Andor”, la serie del universo de Star Wars que funciona como precuela de su película Rogue One (2016). De acuerdo al medio, es la historia más aclamada desde la película recién mencionada de la saga.

“Ofreció una de las exploraciones más profundas de la televisión sobre las realidades políticas y el coste humano de la rebelión”, señaló el periódico.

En el sitio IMDb, donde usuarios califican series y películas del mundo, Andor está evaluada con un 8,5 de 10. Esta ficción de la saga de Star Wars se encuentra disponible a través de la plataforma Disney +.

La siguiente producción en el listado es “Asura”, un drama de época japonés ambientado en 1979 donde cuatro hermanas descubren que su padre es infiel, hecho que desmorona sus vidas aparentemente felices y despierta otras emociones oprimidas.

Esta serie “lo tiene todo: un drama doméstico detallado y a escala humana con mucho que decir , personajes fascinantes que lo cuentan y la elegancia que lo hace destacar”, señaló Margaret Lyons, crítica del Times.

Esta es una producción que se encuentra disponible en Netflix y donde los usuarios la han calificado con un 7,6 en IMDb.

La siguiente serie en el listado es “Efectos Colaterales” un thriller animado donde un ambientalista descubre una conspiración –de grandes farmacéuticas y el gobierno– para extraer un hongo alucinógeno con el poder de curar todas las enfermedades del mundo.

Esta animación es tan “excepcional y valiosa” como el hongo milagroso que su protagonista descubre en la selva, comentó Lyons. “Inteligencia, humor, estilo y perspectiva rara vez se combinan con tanta armonía. Pocas series tienen tanto que decir, y aún menos lo hacen con tanto estilo”, agregó la crítica.

En el sitio especializado IMDb está muy bien evaluada con un 8,6, mientras que desde la casa se puede disfrutar de esta serie en la plataforma de HBO, Max.

“Terapia de pareja” es el siguiente título destacado por The New York Times, en su cuarta temporada. Esta serie va mostrando distintas sesiones de la Dra. Orna Guralnik con parejas en diferentes formas de crisis.

“Algunas parejas parecen tan incompatibles que uno se pregunta cómo llegaron tan lejos, mientras que otras parecen trágicamente ancladas en sus raíces, incapaces de cambiar ninguno de los patrones de sus vidas; hasta ahora, claro”, escribió Lyons.

En IMDb la serie –con sus cuatro temporadas– está calificada con un 8,4 por los usuarios. Para poder ver las distintas sesiones de terapia de pareja, necesitas de la plataforma Apple TV.

Otra de las series en el listado es “Mr. Loverman”, un drama conmovedor y divertido que cuenta sobre un hombre de familia que quiere terminar su matrimonio y vivir con su mejor amigo, con quien ha tenido una aventura durante casi 60 años.

“‘Loverman’ es pulida y literaria, prácticamente sedosa, incluso sublime”, señaló Lyons . “Muchas series contemporáneas, incluso muchas buenas, recurren a historias superficiales para el pasado de sus personajes, pero la imagen aquí es más profunda y completa. Miedo y dolor, amor y lealtad: nunca son una sola cosa”, agregó.

En el sitio especializado de crítica está evaluada con un 7,1. La serie se encuentra en la plataforma BritBox, que aún no se encuentra disponible en Chile por lo que hay que buscar medios alternativos para poder verla.

La siguiente producción “Murderbot”, o “Matabot” por su traducción en Latinoamérica, es un thriller cómico de ciencia ficción basado en la novela Sistemas Críticos de Martha Wells.

En ella un robot de seguridad que, tras hackear su programación, tiene libre albedrío y decide ocultarlo mientras realiza peligrosas misiones.

“Lo que realmente destaca de la historia, adaptada por Chris y Paul Weitz, es la mordaz visión del mundo de la forma de vida artificial que la protagoniza”, señaló el periodista James Poniewozik.

Está calificada con un 7,4 en IMDb y se puede ver en el país a través de la plataforma Apple TV.

“Pee-wee as Himself” es la siguiente serie en el listado. Esta producción detalla cómo el artista Paul Reubens creó su alter ego, Pee-wee Herman, y cómo la fama del personaje afectó el resto de su vida.

En este documental de dos partes se ve “cómo Reubens canalizó su genio en una creación anárquica que unió los mundos del arte alternativo y la televisión infantil, y luego vio su vida descarrilada por escándalos inventados que lo atormentaron hasta el final”, explicó Poniewozik

Esta series está producida por HBO por lo que se encuentra disponible en su plataforma Max. En cuanto a la opinión de los usuarios, la recepción ha sido buena con una calificación de 8,5 en IMDb.

“The Pitt” es otra producción de HBO que aparece en esta selección. Trata sobre la vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh, donde tienen que lidiar con las crisis personales, la política en el trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes.

“Generó un melodrama clásico a partir de una simple premisa: Urgencias es el lugar al que acude la gente cuando algo sale mal, ya sea con el individuo o con la política”, comentó Poniewozik.

Está disponible la serie en la plataforma de streaming Max, mientras que en IMDb tiene un 8,9 de calificación, siendo la mejor evaluada del listado por este sitio.

El último título de este listado es “Severance”, en su segunda temporada. Este drama laboral trata sobre un equipo de oficinistas cuyos recuerdos han sido divididos entre su trabajo y su vida personal.

“La temporada da nuevos giros sin dejar de ser la serie más ambiciosa, disparatada y placentera de la televisión”, señaló el crítico Poniewozik.

Está bien calificada por IMDb con un 8,7 de 10 posibles y, al ser una producción de Apple TV, esta serie es transmitida por su plataforma.