Su amistad con Felipe Camiroaga y cómo vivió el Caso Relojes: de qué trata el nuevo documental de Tonka Tomicic

Han pasado casi dos semanas desde que se estrenó el documental de la animadora chilena de televisión, Tonka Tomicic, “Tonka: Lo que soy”. El largometraje cuenta de forma íntima la vida de la modelo: su infancia, la llegada a la TV, las críticas de la prensa tras el Caso Relojes y su vuelta a las cámaras en la gala del Festival de Viña del Mar.

El documental, que ya acumula casi 150 mil reproducciones en YouTube, es una conversación que Tomicic tiene con la periodista Natalia Ramírez en la que va tocando distintas etapas y episodios de su vida.

Junto a esto, el filme va mostrando los hitos más importantes desde principios de febrero, cuando rompe el silencio ante los medios en su entrevista a Buenos días a todos, hasta el homenaje a Felipe Camiroaga en el Teatro Caupolicán a mediados de mayo.

En el video de 55 minutos, la ex animadora de Canal 13 y TVN cuenta como pocas veces sobre su vida más íntima y privada, una faceta que ella misma reconoce le es muy difícil.

“Siempre he sido muy reservada, siempre he cuidado mucho mi intimidad, me cuesta mucho hablar de mí. Hacer esto a mí me cuesta mucho, pero casi lo siento como terapéutico”, reconoció la ex Miss Mundo Chile.

Infancia y llegada a la TV

Al comienzo del documental, se muestra al círculo más íntimo de Tomicic: su hermana mayor Mirela Tomicic, sus jóvenes sobrinos Vitorio y Franco Tavonatti, y su amigo estilista -y productor del largometraje- Enrique López. En una casa de veraneo van describiendo a Tonka y mostrando la dinámica familiar y amistosa que tienen.

Sobre la infancia de Tomicic, su hermana cuenta que era “súper inquieta, con ganas de hacer muchas cosas como gimnasia, centro de alumnos, todo”, comentó Mirela Tomicic.

Luego de hacer un curso de modelaje y haber trabajado esporádicamente en navidades en el Apumanque en su adolescencia, Tonka Tomicic empezó a postular a castings y comerciales como modelo: “Desde los 13, 14 años no paré de trabajar”, detalló sobre sus inicios.

Si bien Tonka había tenido ya apariciones en comerciales y apariciones esporádicas en pantalla, su llegada definitiva se da a través del animador y dupla del Buenos días a todos, Felipe Camiroaga .

“Felipe me llama y me dice ‘trabaja en la tele conmigo, seamos dupla’”, contó Tomicic sobre su llegada al matinal de TVN. “Yo nunca tuve mucho cuento con la tele (...) lo debo haber visto como una oportunidad laboral, no porque tenía hambre de fama y televisión”.

Caso Relojes y críticas de la prensa

En 2017 inició el Caso Relojes, una investigación que buscaba una red de contrabando de joyas y relojes lujosos que involucró al ex esposo de Tonka, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

El vínculo entre el caso y la animadora hizo eco en la prensa y farándula del país, Tomicic fue sacada del aire y posteriormente desvinculada de Canal 13 en 2024. Finalmente, la Fiscalía decidió no formalizar a Tonka en marzo de este año.

En el documental, Tonka crítica contra la prensa y su vinculación al caso: “ Los medios en este último tiempo han caricaturizado, a veces hasta demonizado, enlodado mi imagen , mi nombre. Entonces, no sé hasta qué punto ha calado eso en las personas”, comentó.

Durante el tiempo de estos cuestionamientos, donde Tomicic estuvo alejada de las cámaras, contó que una vez la reconocieron en una cafetería y la dueña le pidió firmar una pared, pero Tonka se negó.

“Me sentí tan mal, me sentí doblemente podrida. Sentía que no era merecedora de firmarle la muralla a la señora en la situación que estaba viviendo porque estúpidamente, las voces de los otros tenían más fuerza que la mía”, relató la animadora.

“No me separé por el Caso Relojes”

Uno de los momentos más relevantes del largometraje, es cuando a la comunicadora le preguntan por el punto de quiebre para revertir su situación personal y emocional. “El día que me fui de mi casa”, respondió.

“Sentí una voz interior que me decía corre, no te quedes. Fue tan fuerte, que ese día me fui de la casa. Desde ese día todo cambió (...) las parejas arrastramos conflictos que llevan tiempo, yo no me separé por el Caso Relojes”, reveló Tomicic.

En el ámbito personal, Tonka también habló sobre la maternidad, un anheló que nunca materializó.

“Me postergué en muchos aspectos, tenía rabia conmigo por las decisiones que había tomado (...) Me cuestioné no haber sido consciente de mi edad, de mi tiempo, del momento que estaba viviendo, de por ejemplo, ser mamá”, confesó.

Allí, Tomicic reveló que había tomado la decisión de convertirse en mamá e incluso tomó una hora para un chequeo médico. Sin embargo, la pandemia truncó los deseos de Tonka. “La idea de buscarla (la maternidad) a través de ayuda se fue para atrás”, agregó.

En las reflexiones finales, Tonka habló sobre su proceso personal: “Me tuve que reconciliar conmigo, volver a quererme, a admirar”, comentó.

El documental finalizó con la pregunta “quién eres hoy”. “Soy una mujer, mi nombre es Tonka y tengo toda la vida por delante”, sentenció.