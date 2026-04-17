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    Exdirector de Migraciones advierte que meta de expulsiones del gobierno es “una expectativa irreal”

    El Luis Thayer sostuvo que “hay que tener una honestidad con los datos y una transparencia, que yo creo, tenemos que también un poco exigir”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    22-01-2025 Luis Eduardo Thayer - Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones - La Tercera - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, cuestionó las declaraciones del gobierno en torno a expulsiones masivas de 300.000 personas, calificando la afirmación como “una expectativa irreal”.

    En Radio Pauta, Thayer abordó el inicio del nuevo proceso de expulsiones de la actual administración, marcado por un primer vuelo con 40 personas. El exdirector sostuvo que esto es “parte de los procedimientos de expulsión que se realizan normalmente (…) me parece que es correcto y que da continuidad a la política que se venía realizando”.

    Sin embargo, sí realizó una advertencia en torno a las cifras de personas que el gobierno dice que va a expulsar, aseverando que “expulsar a todo el mundo es una expectativa irreal”. En esa línea, indicó que es “un error instalar como que se van a expulsar 300.000 personas o 44.000, esa expectativa no es real”.

    Según argumentó Thayer, esto es por un tema de capacidad operativa del país, donde señaló que la Policía de Investigaciones (PDI) es quien está a cargo de las funciones claves del proceso, contando con 1.000 funcionarios en la Unidad de Policía Internacional y jefatura de Migraciones. A eso se suman limitaciones presupuestarias, disponibilidad de personal y trámites con consulados, que pueden tardar varios días en verificar identidades.

    También advirtió que la meta de aumentar los vuelos tiene un impacto acotado. “Si saca, por ejemplo, tres vuelos al mes (…) en los próximos 10 meses va a expulsar a 1.200 personas”, señaló, cifra que podría duplicarse si “logran sacar tres vuelos al mes con ochenta personas cada uno; en los próximos diez meses del año van a expulsar a 2.400 personas”.

    Bajo ese contexto, el exdirector planteó que “hay que tener una honestidad con los datos y una transparencia, que yo creo, tenemos que también un poco exigir”.

    “Porque cuando se dice que los ingresos irregulares han disminuido, y uno ve los datos del último mes y ve que son un 13% más altos, son 2.000 y tantos contra 1.800 y tantos, entonces uno ve que hay un manejo de los datos que lo que busca es satisfacer rápidamente una perspectiva que se depositó en la ciudadanía con tener resultados rápidos y se sacrifica inicialmente la verdad en un tema que es tan importante para la ciudadanía”, aseveró Thayer.

    Insistiendo en que “yo creo que hay que ser bien transparentes con los datos y siento que la necesidad de mostrar resultados puede llevar a buscar como el dato más rebuscado que nos favorezca”.

    Más sobre:Luis ThayerMigracionesExpulsiones

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