Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) emitió una advertencia tras detectar estafas dirigidas a personas extranjeras, utilizando la identidad de la jefa de la Región Metropolitana, Carolina Rojas.

A través de un comunicado desde el organismo señalaron que sujetos habrían suplantado la identidad de la autoridad ofreciendo supuestos servicios de agilización de trámites migratorios a cambio de pagos.

Desde el servicio indicaron que no se trata de un hecho aislado, ya que en el pasado se han detectado situaciones similares con otras cuentas.

Ante esto, el director nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, llamó a la población migrante a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales. “Sólo en las páginas del Servicio usted encontrará toda la información y, además, gratuitamente podrá acceder a toda la asesoría que se requiere para hacer todos los trámites. Es un llamado para que no arriesguen su dinero ni su situación migratoria”, señaló.

Asimismo, recordaron que el sitio oficial es serviciomigraciones.cl, mientras que la cuenta de Instagram oficial corresponde a @migracionescl.

Por su parte, la directora de la Región Metropolitana, Carolina Rojas Flores, apuntó que “para informarse, las personas deben recurrir a la información oficial depositada en la página web del SERMIG y tener presente que los funcionarios públicos atendemos solo en espacios oficiales como oficinas públicas y no a través de redes sociales”.

“Tampoco cobramos por los servicios entregados y lo único que las personas deben pagar son los derechos de sus visas, lo que se hace a través de la página web de la Tesorería General de la República y no mediante cuentas personales”, añadió.