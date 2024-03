“Se rectificó de manera inmediata”: Wanderers se disculpa con Ángel Botto tras prohibir su ingreso

La prohibición había levantado polémica. El club Santiago Wanderers informó al abogado Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANIFP, de que no podría ingresar al estadio Elías Figueroa para el partido del lunes ante Deportes Santa Cruz, por la segunda fecha de la Primera B.

Una situación que el propio afectado calificó como “injusta y arbitraria”. Incluso, en conversación con El Deportivo, el jurista -quien actualmente ejerce como comentarista en un medio periodístico- adelantó que ejercería acciones legales por el tema.

“Esta es una violación constitucional, a mis garantías constitucionales. Voy a seguir esto en tribunales. El lunes comienzo a moverme a nivel legal, por las vías que corresponden. Espero una aclaración y una disculpa”, dijo Botto.

Una situación que, de inmediato, fue remediada por el cuadro caturro. En un extenso comunicado de prensa de cuatro puntos, la institución porteña se disculpó con el abogado.

“Queremos pedir nuestras excusas al señor Botto por la situación vivida. En el Directorio del Club Santiago Wanderers jamás ha estado el ánimo de censurar a ningún medio, periodista o comunicador prohibiendo el ingreso al estadio cuando el equipo juega de local”, estableció el equipo verde en su primer punto.

Además, Santiago Wanderers confirma que la negativa a la entrada del jurista se debió a una equivocación, la cual ya fue solucionada por la organización del partido para el partido en Playa Ancha.

“Por un error se informó equivocadamente una supuesta no acreditación para el partido que enfrentaremos a Santa Cruz. Sin embargo, el hecho fue rectificado de manera inmediata, notificando formalmente vía email al señor Botto de que no había problemas para su ingreso al partido del día lunes 4 de marzo”, se lee en el comunicado.

Libertad de prensa

Uno de los principales argumentos del afectado para oponerse a este impedimento fue que “es algo tan irracional, antirreglamentaria, tan antilegal; que tengo que pensar es que una tontera. No tengo una explicación. No lo pueden hacer, aunque no fuera dirigente, bajo las normas de la ANFP”.

Al respecto, el elenco porteño contestó que “somos absolutamente respetuosos de la libertad de prensa, del ejercicio libre del periodismo y del trabajo que desempeñan comunicadores sociales”.

Asimismo, la institución reconoció que “reiteramos nuestras excusas (…) hemos tornado las medidas del caso para que este tipo de hechos no se repitan en el futuro”.