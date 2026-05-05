Los plazos para finalizar la fusión de las sociedades cascadas de SQM

27.03.2026 Juntas de accionistas de las sociedades Cascadas de Julio Ponce. Francisca Ponce Pinochet y Rafael Guilisasti. Norte Grande y Oro Blanco. Foto Pablo Vásquez

Sin complicaciones avanza el proceso de fusión de las sociedades Cascadas aguas arriba de SQM, tras el cual el número de sociedades a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de la minera no metálica reducirá de seis a dos.

En una primera etapa, la reestructuración significó la absorción de la histórica sociedad Pampa Calichera por parte de Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; y la venta de la participación que Potasios mantiene en Pampa Calichera a Norte Grande.

Ahora, en esta segunda fase, se concretará la fusión por absorción de Global Mining, exfilial de Calichera, en Oro Blanco; y la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco. Tras esto sólo quedarán dos sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.

Pero aún restan un par de pasos. A fines de la semana pasada Norte Grande comunicó como hecho esencial que entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026, ejercieron el derecho a retiro accionistas disidentes que representan en conjunto 30.552 acciones de la sociedad, equivalentes a un 0,00002% de la propiedad, totalizando un monto de $353.487 (US$391).

Por su parte, Oro Blanco informó que, en su caso, el derecho a retiro fue ejercido por 463.450 acciones, equivalentes a un 0,00018%, lo que suma $4.180.319 (US$4.619).

En ambos casos el monto fue menos al máximo establecido para llevar adelante la fusión -de US$12 millones en Oro Blanco, y US$15 millones en Norte Grande -, por lo que ahora el proceso continúa. Así, las dos sociedades comunicaron que, tal como se acordó en la junta de accionistas del 27 de marzo, al no excederse el máximo a pagar por concepto de derecho a retiro, la fusión de las sociedades se producirá el primer día hábil del mes siguiente a la fecha en que se otorgue la escritura pública.

En paralelo, Oro Blanco solicitó la semana pasada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la inscripción de las nuevas acciones para concretar el canje de los papeles de los accionistas de Norte Grande, quienes recibirán títulos de Oro Blanco.

Según la presentación realizada a inversionistas en marzo de este año, la administración de las sociedades espera que el próximo 22 de junio se produzca el canje por acciones con Norte Grande.

La CMF tiene un plazo de 30 días para dar una respuesta a la solicitud de emisión de acciones presentada por Oro Blanco.

Según la presentación de marzo, la reestructuración societaria permitirá ahorros en costos de administración en la entidad resultante producto de menos gastos duplicados; “reducción de complejidades organizacionales, mayor flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones”, así como una “mayor flexibilidad en la gestión de la política de dividendos y endeudamiento, permitiendo una estructura financiera más eficiente”.

Junto con ello, destacó que también acercará a “los actuales accionistas de Norte Grande al activo subyacente y exposición de los accionistas de Oro Blanco al porcentaje de propiedad que Potasios sostiene en SQM”.

Tras la junta de accionistas de marzo pasado, Francisca Ponce, vicepresidenta de las sociedades cascadas, señaló que “hoy avanzamos hacia el futuro con una estructura más simple, más transparente y más eficiente”.

Durante las juntas además había sostenido que “el propósito sigue siendo avanzar hacia una estructura societaria más simple y eficiente, donde reduciremos de seis a dos la sociedad que conforman al grupo”.

En tanto, La gerenta general, Catalina Silva, indicó en la ocasión que la acción de Oro Blanco podría llegar al Ipsa pues “alcanzaría un free float de entorno al 29%”, quedando en “una posición número 20 en el Ipsa, dependiendo del mercado”.

De hcho, la presentación hecha a los accionistas en marzo sostenía que el mayor free float podría traducirse en un incremento en la liquidez de la acción, incremento que “podría incrementar el atractivo de inversión en Grupo Pampa para inversionistas institucionales locales e internacionales”.