El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), informó que el municipio abrió un sumario interno para investigar antecedentes que apuntan a que dos profesores del Instituto Nacional habrían colaborado en hechos presuntamente delictuales durante 2024, previo a una visita del Presidente Gabriel Boric al establecimiento.

Según explicó la autoridad comunal, la avanzada presidencial encontró objetos asociados a posibles delitos antes del ingreso del Mandatario al recinto. La situación fue revelada esta semana por el medio El Líbero, lo que motivó la revisión de antecedentes por parte de la actual administración.

Desbordes afirmó que al asumir el cargo no encontró registros sobre una investigación previa. “Nos enteramos por el medio El Líbero. Cuando llegamos no había ningún antecedente, ningún sumario en trámite, no había nada. No habían hecho absolutamente nada”, señaló.

El alcalde aseguró que los antecedentes recopilados son “graves”, motivo por el cual instruyó un sumario esta semana. Sin embargo, sostuvo que no puede entregar detalles debido a que se trata de una investigación en curso. “Es materia reservada”, indicó.

Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

Respecto de los pasos a seguir, Desbordes adelantó que el municipio evalúa presentar acciones legales : “Si no está la investigación, vamos a hacer la denuncia penal nosotros y eventualmente una querella. Lo vamos a resolver el martes a primera hora”. Agregó que “en el informe todo es tan nítido y claro que no logro entender por qué no hay ninguna acción tomada”.

Consultado por la situación laboral de los docentes señalados, el jefe comunal afirmó: “ No puedo confirmar ni desmentir si están suspendidos, porque es parte de un sumario que es reservado”.

El municipio anunció que entregará más información una vez que avance el proceso administrativo y se determine si existen responsabilidades o hechos constitutivos de delito.