Desbordes fija prioridades para su segundo año en Santiago: seguridad, recuperación urbana y reactivación de hitos comunales

Al cumplir un año al mando de la Municipalidad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes delineó las directrices políticas que marcarán su segundo año de gestión.

En su balance, el militante de Renovación Nacional (RN) planteó que la comuna “está volviendo a ponerse de pie”.

“Encontramos finanzas deterioradas, irregularidades y una institucionalidad muy dañada”, señaló, aunque afirmó preferir enfocarse en los avances: “El comercio vuelve a florecer, los espacios públicos se están recuperando, el comercio ilegal retrocede y los barrios comienzan a renacer”.

Para 2025, la apuesta del alcalde seguirá concentrada en seguridad. La administración prepara la entrega de más guardias municipales, nuevos vehículos y la implementación de un proyecto que busca “multiplicar por cinco nuestras cámaras de televigilancia”. La expansión de puntos de seguridad Smart City también integrará el plan, en línea con el énfasis del municipio en vigilancia y presencia preventiva en los barrios.

“Estamos preparando proyectos para el próximo año tener mucha mayor capacidad en todo orden de cosas en materias de seguridad”, aseveró.

Otro flanco relevante será la recuperación de hitos urbanos. La reapertura de la piscina de Quinta Normal, la restauración del Puente Los Carros, el funcionamiento del nuevo Cesfam Erasmo Escala y el regreso del uso cultural del Castillo Hidalgo figuran entre las iniciativas que el municipio espera concretar durante el próximo año.

A ello se sumará el retorno de los fuegos artificiales de Año Nuevo en la Torre Entel.

La administración también destaca la intervención en barrios críticos como Meiggs, presentada como un laboratorio del modelo de recuperación. Según cifras municipales, en la primera etapa se habría registrado una baja del 72% en los delitos respecto del tercer trimestre de 2024. El municipio pretende replicar esta estrategia en sectores como Franklin y el eje Mapocho–La Chimba, que hoy enfrenta un diagnóstico de abandono y presión del comercio irregular.