Anuncian regreso del show de Año Nuevo en la Torre Entel: estos son los artistas confirmados

Se confirmó el regreso del espectáculo de Año Nuevo en la Torre Entel, que iluminará el cielo de Santiago en la cuenta regresiva para recibir al 2026.

El anuncio llega tras 7 años de ausencia del emblemático show, que congregaba a los capitalinos desde 1992.

Para esta ocasión se presentó una propuesta que fusiona tradición e innovación, al integrar 1.000 drones de luz y 7 mil monotiros de fuegos distribuidos en 217 posiciones, con una duración de 15 minutos.

La puesta en escena está a cargo de Entel y la productora francesa Groupe F, que ha organizado inauguraciones olímpicas e intervenciones en estructuras como la Torre Eiffel, el Burj Khalifa, la Torre Taipei, y el London Eye.

Artistas del show de Año Nuevo en la Torre Entel

Además del espectáculo de Año Nuevo en la Torre Entel, se invita a la fiesta gratuita que se realizará la noche del 31 de diciembre en la Alameda .

La jornada contará con exponentes de la cumbia y música tropical chilena, junto a Américo, La Noche, Princesa Alba y DJ Isabella Serafini.

La empresa informó que los detalles del evento se irán actualizando en su sitio web entel.cl.

Concurso para familias de regiones

Además, Entel anunció la realización de un concurso a través de Instagram, en el que 15 familias de regiones podrán ganar un viaje de 4 personas para ser parte del show de Año Nuevo, desde el 31 de diciembre al 1 de enero.

El paquete incluye traslados aéreos, movilización, alojamiento, alimentación y acceso exclusivo a una fiesta con vista privilegiada al show pirotécnico.

Pueden concursar clientes del segmento Persona Entel y vivir en cualquier zona del país, a excepción de la Región Metropolitana, Antártica y Rapa Nui.